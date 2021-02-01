HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Otomobil
  4. Jeep Grand Cherokee sedan karoser gelseydi!

Jeep Grand Cherokee sedan karoser gelseydi!

01.02.2021 07:54 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Jeep Grand Cherokee sedan karoser gelseydi!

Jeep kısa süre önce yeni 2022 Grand Cherokee L'yi tanıttı. İnsanlar tasarımıyla ilgili fikirlerini bolca sosyal medyada paylaştılar. Ama bir dijital sanatçı onu tamamen farklı bir yöne çevirerek başka bir karoserde yorumladı.

Youtuber TheSketchMonkey, daha önce bir çok modeli yeniden yorumlamış biri. Onun için bu ortaya çıkan durum hiç de şaşırtıcı değil. Youtuber tarafından yeniden yorumlanan model ön yüzünü tamamen korumuş. Yan bölümde SUV modele göre daha basık bir tasarım var. Tabi ki burada SUV modelden sedan karosere geçilirken boyutlarda da önemli değişim olmuş. Daha uzun ve alçak bir karoser yapısı karşımıza çıkıyor. Aslında, hayal edilen ürün, farklı bir yüzle de olsa, Chrysler 300 ile neredeyse aynı. Marka böyle bir otomobil üretir mi? Merak konusu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERPanik anları!Panik anları!
Honda PCX125 severlere müjde!Honda PCX125 severlere müjde!
Kekik'in faydaları nelerdir? Kekik çayı nasıl yapılır?Kekik'in faydaları nelerdir? Kekik çayı nasıl yapılır?

En Çok Okunan Haberler

Tartışmaların odağındaki AB'den yeni aşı hamlesi

Tartışmaların odağındaki AB'den yeni aşı hamlesi

Survivor'da diskalifiye şoku! Kararı duyunca gözyaşlarına boğuldu

Survivor'da diskalifiye şoku! Kararı duyunca gözyaşlarına boğuldu

Babası gibi çırılçıplak poz verdi

Babası gibi çırılçıplak poz verdi

Dehşet! Manisa’da korkunç infaz: 4 ölü

Dehşet! Manisa’da korkunç infaz: 4 ölü

Japonya ve Çin arasın büyük gerginlik! Vurma yetkisi verildi

Japonya ve Çin arasın büyük gerginlik! Vurma yetkisi verildi

Koronavirüsün yeni mutasyonu komşuya sıçradı

Koronavirüsün yeni mutasyonu komşuya sıçradı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Karadeniz kıyısındaki sarayın sahibi ortaya çıktı

Karadeniz kıyısındaki sarayın sahibi ortaya çıktı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kısıtlamalar esneyecek mi? Kabine Toplantısının tarihi belli oldu

Kısıtlamalar esneyecek mi? Kabine Toplantısının tarihi belli oldu

Bir il için korkutan gelişme: Vaka sayıları yükselişe geçti

Bir il için korkutan gelişme: Vaka sayıları yükselişe geçti

Dikkat çeken 'Türkiye'ye özgü mutasyon' açıklaması

Dikkat çeken 'Türkiye'ye özgü mutasyon' açıklaması

Diğer Haberler

Yenilenen Honda PCX125 Şubat ayında satışa çıkıyor!

Honda PCX125 severlere müjde!

GM, 2035 yılından sonra yalnızca elektrikli araç üretmeyi planlıyor

Dizel ve benzinli motor üretimini bitiriyor!

G-Power, BMW M8 Gran Coupe’yi mercek altına aldı

Daha güçlü M8 Gran Coupe arayanlara müjde!

Yeni nesil Toyota Aygo kamuflajlı yakalandı

Kameralara yakalandı!

Citroen C5 Aircorss’a yeni iki donanım daha geldi

İki donanım seçeneği daha geldi!

Volkswagen "en çok satan otomobil" ünvanını kaybetti

Zirve el değiştirdi!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.