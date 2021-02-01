Jeep Grand Cherokee sedan karoser gelseydi!

Youtuber TheSketchMonkey, daha önce bir çok modeli yeniden yorumlamış biri. Onun için bu ortaya çıkan durum hiç de şaşırtıcı değil. Youtuber tarafından yeniden yorumlanan model ön yüzünü tamamen korumuş. Yan bölümde SUV modele göre daha basık bir tasarım var. Tabi ki burada SUV modelden sedan karosere geçilirken boyutlarda da önemli değişim olmuş. Daha uzun ve alçak bir karoser yapısı karşımıza çıkıyor. Aslında, hayal edilen ürün, farklı bir yüzle de olsa, Chrysler 300 ile neredeyse aynı. Marka böyle bir otomobil üretir mi? Merak konusu.

