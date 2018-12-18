KADIN

Jennifer Lopez cilt bakım markası çıkarıyor

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 18.12.2018 10:59 | Son Güncelleme

Şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez, 2019'da kendi adına cilt bakım markası çıkarıyor. Lopez, markasını açıklarken, "Çıkardığım ürün benim öğrendiklerimi ve sırlarımı barındırıyor" dedi.

Jennifer Lopez cilt bakım markası çıkarıyor

Müzik dünyasındaki başarısını oyunculukta da kanıtlayan Jennifer Lopez, güzellik dünyasına el attı. 16 yıl önce adına parfüm üretilen 49 yaşındaki şarkıcı, bu yıl kozmetik sektörüne girmiş ve kendi makyaj koleksiyonunu çıkarmıştı.

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Lopez, 2019 yılında yeni bir girişimle hayranlarının karşısında olacak. Ünlü şarkıcı, yeni yılda kendi cilt bakım markasını çıkarıyor.

Geçtiğimiz hafta katıldığı bir etkinlikte cildini nasıl koruduğu hakkında konuşan Lopez, yeni markasını müjdeleyerek, “Yeni bir cilt bakım markası çıkarıyorum. Uzun zamandır üzerinde çalışıyordum” dedi.

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Lopez ayrıca, “İşe yarar bir şey olacak. Üzerinde benim adımı görünce güvenebileceğiniz bir ürün” ifadesini kullandı.

Cildini nasıl koruduğuyla ilgili çok fazla soruyla karşılaştığını söyleyen Lopez, “Çıkardığım ürünün benim öğrendiklerimi ve sırlarımı barındırmasını istedim. İğnelerle yapılan bir şey değil” dedi.

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Gelecek yaz 50 yaşına girecek olan şarkıcı, “Sağlıklı yaşıyorum. Kendime bakmaya çalışıyorum” dedi. Lopez ayrıca, güzellik sırrı olarak, “Asla makyajla yatmıyorum. Cildimi nemlendirecek gece kremleri kullanıyorum. Ve her gün güneş koruyucu sürmek, bir anahtar” şeklinde konuştu.


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Jennifer Lopez Jennifer Lopez cilt bakım

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