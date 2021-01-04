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Jennifer Lopez cilt bakım sırrını açıkladı: '51 yaşındayım 21 yaşımdan beri...'

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 04.01.2021 13:45 | Son Güncelleme:
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Jennifer Lopez cilt bakım sırrını açıkladı: '51 yaşındayım 21 yaşımdan beri...'

51 yaşındaki dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, cildini nasıl koruduğunun sırrını takipçileriyle paylaştı. 21 yaşından beridir güneş kremi kullandığını söyleyen Lopez, 'tek bir gün bile kullanmayı unutmadım' diyerek diğer cilt bakım rutinleri hakkında da bilgi verdi.

Kusursuz fiziği ve kusursuz cildiyle her zaman ilham kaynağı olan Jennifer Lopez, JLo Beauty güzellik markasıyla kozmetik dünyasına hızlı bir giriş yaptı.

'20'Lİ YAŞLARIMDAN BERİ GÜNEŞ KREMİ KULLANIYORUM'

51 yaşındaki ünlü şarkıcı ürünlerini tanıtırken cilt bakımı rutinini de takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. Lopez, izleyicilere 20'li yaşlarının başından beri 30 faktörlü güneş kremi kullandığını ve bunun genç görünen cildine en büyük katkılardan biri olduğuna inandığını söyledi. Lopez'in cilt bakım ürünlerinden biri 30 faktörlü koruma içeriyor.

DERMATOLOGLAR DA ÖNERİYOR

JLo'nun açık bir şekilde özenli güneş kremi kullanımı, dermatologların ve tıp uzmanlarının da önerdiği bir cilt bakım rutini. Örneğin, Amerikan Dermatoloji Akademisi, yalnızca cildinizi güneş yanığından ve erken yaşlanmadan korumaya yardımcı olmakla kalmayıp, aynı zamanda cilt kanserini önlemeye yardımcı olduğundan, her gün SPF 30 veya üzeri güneş kremi kullanmasını tavsiye etmektedir.

Lopez, 'JLo ışıltısına' imza atmaya katkıda bulunduğuna inandığı güzellik rutininin diğer bölümlerinden de bahsetti. Lopez şöyle diyor: 'Annem çocukluğumdan bu yana hep zeytinyağının cilt ve saç üzerindeki yararlı etkisinden bahseder durur. Ben de ürünlerimin içeriğini oluştururken zeytinyağının gücünden faydalandım.'

Şarkıcı, 2018'de InStyle'a cilt bakımı için bir numaralı ipucunun her zaman yeterince uyumak olduğunu söyledi ve ideal olarak her gece dokuz veya 10 saat uyumayı sevdiğini söylemişti. 51 yaşındaki şarkıcı bunların yanında dengeli besleniyor, alkol ve sigara kullanmıyor.

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