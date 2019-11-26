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Jet Fadıl Caprice Gold’a geldi mağdurlar inşaata akın etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2019 00:51 | Son Güncelleme

Jet Fadıl olarak bilinen Fadıl Akgündüz, yeniden inşaat izni aldığını söyleyerek polis eşliğinde Bayrampaşa’da bulunan Caprice Gold inşaatına geldi. Durumdan haberdar olan Jet Fadıl mağdurları inşaata akın etti. Güvenlik görevlileri ve jet Fadıl’ın korumaları arasında arbede yaşandı.

Jet Fadıl Caprice Gold’a geldi mağdurlar inşaata akın etti

Edinilen bilgiye göre, Jet Fadıl olarak bilinen Fadıl Akgündüz akşam saatlerinde Bayrampaşa’da bulunan Caprice Gold inşaatına geldi. Korumaları ve polis ile içeri giren Akgündüz, mağdurlar tarafından kurulan derneğin tahsis ettiği güvenlik görevlilerine inşaattan çıkmalarını söyledi.

Akgündüz güvenlik görevlilerini, "Burada işiniz bitti. Biz yeniden inşaat izni aldık" diyerek çıkartmaya çalıştı. İnşaattan çıkmak istemeyen güvenlik görevlileri ile Fadıl Akgündüz’un korumaları arasında küçük çaplı arbede yaşandı. Yaşanan arbede sonucunda güvenlik görevlileri inşaattan çıkarıldı. Fadıl Akgündüz’ün getirdiği yeni güvenlik görevlileri inşaata yerleştirildi.

Bunun üzerine dernek güvenliklerinin haber vermesi üzerine dernek başkanı, dernek avukatı, ve çok sayıda Fadıl Akgündüz mağduru inşaata geldi. Mağdurlar inşaatın içinde bulunan dernek yönetim ofisinde basın açıklaması düzenledi.

Dernek Başkanı Talip Metehanoğlu, "Bu akşam 7’ye kadar buradaydım. Biz gittikten sonra bir telefon geldi. ’Fadıl avukatlarla beraber otele geldi. Tabu kayıtlarını gösterdi. Buranın müteahhidi benim, burayı boşaltın’ dedi diye beni haberdar ettiler. Ben gelinceye kadar oyalayın ben geleceğim dedim ama tutamıyoruz. Ben geldiğimde burada değildi. 28 bin kişiyi mağdur edene bey deniliyor, biz işgaldi oluyoruz. Sakal dedi, bıyık dedi, cübbe dedi, bizim inançlarımızla oymadı. Bizim geleceğimizle oynadı, çocuklarımızla oynadı, bütün yatırımımızla oynadı. Bizim güvenlik görevlilerimize müdahale etmişlerdir. Jet Fadıl sizin işinize son verdik buradan çekip gidebilirsiniz demiştir. Güvenliğimiz bertaraf edip içeriye girmişlerdir. Tehdit etmişlerdir. Olay suçtur" dedi. (İHA)

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Fadıl Akgündüz Jet Fadıl caprice gold

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