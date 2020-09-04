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Jet skili taciz iddiasında yeni gelişme

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2020 09:34 | Son Güncelleme

Bursa’nın Gemlik ilçesine bağlı Küçük Kumla Plajı’nda jet ski ile kadınları taciz ettiği iddia edilen Ö.B.

Bursa’nın Gemlik ilçesine bağlı Küçük Kumla Plajı’nda jet ski ile kadınları taciz ettiği iddia edilen Ö.B. kendini savundu.
İddia edilenin aksine kimseye laf atmadığını ve tacizde bulunmadığını belirten Ö.B, bölgede uzun süredir balıkçılık yaptığını, yüzülebilir alanları gösteren deniz güvenlik mantarlarının yerleştirilmesi ve kontrollerini yaptığı için, jet skiyi mantarlara yakın şekilde kullandığını söyledi. Ö.B, yaptığı yazılı açıklamada, olayın ardından yakın çevresi dahi bir çok kişinin sorularına karşı kendisini savunmak zorunda kaldığını ve psikolojisinin bozulduğunu anlattı.
Ö.B, "Sahilde bulunan site sakinlerinin jet ski kullanımından rahatsızlık duymalarını anlayabiliyorum. Ancak bir rahatsızlığı bertaraf etmek uğruna bir insanın şeref ve haysiyetinin hiçe sayılarak taciz iddiasında bulunulması en hafif tabirle vicdansızlıktır. Bir insanı lekelemek, onuruyla oynamak bu kadar kolay olmamalı diye düşünüyorum. Soruşturma dosyası incelendiğinde görülecektir ki, iddia edilen olayla ilgili ifadesi alınan 4 kişinin sadece bir tanesi kadın olup, şahısların verdikleri ifade ve beyanların hiçbirisinde kadınlara laf atma olgusundan söz edilmemektedir. Yine birçok sitede çıkan haberin başlığının aksine fezlekede suç vasfı "huzur ve sükunu bozma" olarak değerlendirilmiş olup, henüz iddianame dahi hazırlanmamıştır. Olayın, toplumun algıladığı ve hepimizin içini acıtan taciz vak’alarıyla hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. İsnat edilen suça birçok kişinin şahit olduğu ve hatta şikayetler üzerine uzun bir takip yapıldığı belirtilmiştir. Ancak isnatların gerçek olduğuna yönelik tek bir video kaydı ya da fotoğraf bulunmaması, bu iddiaların husumetten kaynakladığı ve iftira olduğunu göstermektedir. Böyle ciddi bir iddianın somut belgelerle ispatlanmadan ve yargı süreci beklenmeden sırf husumet kaynaklı beyanlar dayanak alınarak savunma hakkımı etkisiz bırakacak şekilde gündem yapılması ve kişilik haklarıma saldırılması sebebiyle sorumlular hakkında gerekli mercilere başvuru sürecini başlatmış bulunmaktayım" dedi.
Gemlik Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla, huzuru ve sükunu bozmak suçundan işlem yapılan Ö.B. hakkında başlatılan tahkikatın devam ettiği öğrenildi.

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