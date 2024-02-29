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Jigolo olma hayali kurarken hayatlarının şokunu yaşadılar! Premium üyelik için evlerine kadın gönderip...

Şahin Alp Şahin Alp Mynet Haber / İçerik Editörü
29.02.2024 15:45
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İstanbul’da erkekleri jigolo olma vaadiyle dolandıran şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 26 kişiyi 575 bin lira dolandıran 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Premium üyelik için jigolo olmak isteyen kişilere kadın gönderildiği, kişilerin birlikte olduğu anların ise kaydedilerek tehdit edildikleri belirlendi. Şüphelilerin aylık hedef kotaları olduğu, bu hedefi tutturanların ödüllendirildiği tutturamayanların ise cezalandırıldığı ortaya çıktı. İşte detaylar...

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, jigolo olmak için bir siteye üye olan çok sayıda kişinin dolandırıldığı yönünde ihbar aldı. İhbarı değerlendiren ekipler, yaptıkları çalışmada siteye üye olan erkeklerin bir süre sonra bazı kişiler tarafından telefonla arandığını, işe alınmaları için kendilerinden 3 bin dolar komisyon istendiğini, jigolo olmak isteyen kişilerin bu paraları ödediği halde bir geri dönüş alamadığını belirledi.

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UYGUNSUZ GÖRÜNTÜLERLE TEHDİT

Bir süre sonra bu kişilerden premium üyelik için yeniden para istendiği, bu kez jigolo olmak isteyen kişilere kadın gönderildiği, kişilerin birlikte olduğu anların ise kamerayla kayıt altına alındığını tespit eden polis, mağdurların görüntülerle tehdit edildiğini saptadı.

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OPERASYON DÜZENLENDİ

Şüphelilerin çağrı merkezi olarak kullandığı ofisin Büyükçekmece’de olduğunu belirleyen polis ekipleri, bir süre bu çağrı merkezini takip etti. Çağrı merkezinde gündüz hareketliliğin arttığını tespit eden ekipler, söz konusu adrese operasyon düzenledi.

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9 ŞÜPHELİDEN 8’İ TUTUKLANDI

Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda çok sayıda bilgisayar, telefon, dijital materyal ve 55 bin lira nakit para ele geçirildi. Ele geçirilen dijital materyaller incelendiğinde, 26 kişinin şüpheliler tarafından toplamda 575 bin lira dolandırıldığı belirlendi. Gözaltına alınan şüphelilerden 1’i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 8’i tutuklandı.

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HEDEF BİLE KOYMUŞLAR

İncelenen materyallerde şüphelilerin aylık hedef kotaları olduğu, bu hedefi tutturanların ödüllendirildiği tutturamayanların ise cezalandırıldığı, bilgisayarları açık bırakanların 100 dolar ödediği, ayrıca mağdurlarla ilgili notlar alındığı da ortaya çıktı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık İstanbul jigolo
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