Joe Biden: Bloomberg'e göre ABD başkan adayının Türkiye'yi öfkelendirmesinin esas nedeni, Suriye ve Irak'taki Kürtlere sempatiyle yaklaşması

Bloomberg yazarı Bobby Ghosh, ABD'de Demokrat Parti'nin başkan adayı Joe Biden'ın Aralık ayında yaptığı ve hafta sonunda gündeme gelen açıklamaların Ankara'yı öfkelendirmesini yorumladı. Ghosh'a göre Biden'ın Türkiye'yi öfkelendirmesinin esas nedeni Suriye ve Irak'taki Kürtlere sempatiyle yaklaşması. Ghosh, "Türkiye'nin tepkisi politik tiyatro izlenimi yaratsa da Türkiye'nin Biden başkanlığından kaygı duyması için nedenleri var" yorumunu yaptı. Joe Biden'in, ürkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki değerlendirmeleri, 8 ay sonra yeniden gündeme gelmiş ve tartışma yaratmıştı. Biden'ın özellikle "Muhalefeti destekleyip Erdoğan'ı mağlup etmeleri için cesaretlendirebiliriz" ifadesi ve "Yapacağım son şey ona Kürtler konusunda boyun eğmek olurdu" sözleri Ankara'nın tepkisini çekti. Bloomberg'de Ortadoğu ve Afrika üzerine yazan Bobby Ghosh, görüntülerin gündem olmasıyla yaşanan gerilimi değerlendirdi. 'Kalın'ın açıklama yapması dikkat çekici' "Türkiye'nin Joe Biden görüntülerine gösterdiği tepkiyi politik tiyatro olarak görmek mümkün" diyen Ghosh'a göre, videonun dolaşıma girmesinden hemen sonra Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklama yapması dikkat çekici:

"Bu durum, Türk siyasetçilerin ve medyasının bu görüntüleri uzun süre gözünden kaçırmış olması ihtimalini düşürüyor. Bu tartışmanın zamanlama bakımından, anketlerin Trump'a karşı Biden'ın ciddi bir üstünlük sağladığını göstermesiyle bağlantılı olduğu da düşünülebilir. Kalın'ın 'Bedelini ödersiniz' çıkışıyla Türkiye'nin gösterdiği meydan okuma dikkat çekici." Öte yandan Ghosh, Ankara'nın tepkisinin altında yatan nedenlere işaret ederek, "Türkiye, Biden'ın 3 Kasım'da kazanma ihtimalinden endişe etmek için bazı gerekçelere sahip" diyor: "Bu yalnızca Trump ile Erdoğan arasındaki yakın ilişkinin sonu olmayacak, aynı zamanda Erdoğan'ın, doğrudan kendisiyle kavgalı birisiyle baş etmesi gerekecek. Diğer dünya liderleri benzer koşullarda ABD başkan adaylarıyla ayrımlarını silikleştirip ortak amaçlara odaklanmayı tercih ederdi. Ancak Erdoğan'ın tarzı bu değil. 2016'daki Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi'nden bir ay sonra Erdoğan, Trump'ın 'İslamofobik' olduğu gerekçesiyle İstanbul'daki Trump Towers'ın isminin değiştirilmesi çağrısını yapmıştı."