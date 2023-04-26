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Johnny Depp ile olaylı boşanma davasından sonra kadrodan çıkartıldığı iddia edilmişti! Amber Heard Aquaman 2’de...

26.04.2023 15:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Aquaman and the Lost Kingdom"ın ilk fragmanı, her yıl düzenlenen sinema salonu kongresi CinemaCon'da Salı günü Warner Bros'un katıldığı bir sunumu sırasında gösterildi. Insider’in haberine göre, gösterilen fragman Amber Heard'ün "Aquaman and the Lost Kingdom" filminde olduğunu doğruladı.

Johnny Depp ile olaylı boşanma davasından sonra kadrodan çıkartıldığı iddia edilmişti! Amber Heard Aquaman 2’de...

2018 yapımı orijinal filmde Jason Momoa’nın hayat verdiği Aquaman karakterinin aşık olduğu Mera'yı canlandıran Amber Heard’ün ‘Aquaman and the Lost Kingdom’ filminde yer aldığı resmi olarak doğrulandı. Gösterimi için geri sayımının başlatıldığı Aquaman filminin devamı niteliğindeki ‘Aquaman and the Lost Kingdom’ filminin fragmanında Amber Heard’ün yer alması hayranlarını heyecanlandırdı.

KADRODAN ÇIKARTILDIĞI SÖYLENMİŞTİ

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Heard’ün canlandırdığı Mera karakteri ilk olarak 2017 yılında “Justice League” filminde tanıtıldı. Ardından ise güzel oyuncu 2018 yılında Momoa ile birlikte Aquaman filminin başrolünü üstelendi. Filmindeki performansı büyük beğeni toplayan Amber Heard’ün eski eşi Johnny Depp ile aralarındaki sansasyonel dava sürecinin sonrasında Aquaman filminin devam projesinin kadrosundna çıkartıldığı iddia edilmişti. Ünlü oyuncunun Aquaman and the Lost Kingdom" filminin fragmanında gösterilmesi söylentilere noktayı koydu.

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