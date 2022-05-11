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Johnny Depp'in eski sevgilisi Kate Moss kimdir? Kate Moss aslen nereli, kaç yaşında ve evli mi?

11.05.2022 17:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Johnny Depp ve Amber Heard davasında gündeme gelen isimlerden olan Kate Moss'un hayatı ve kariyeri merak edilmeye başlandı. Ünlü oyuncu Johnny Depp, bir dönem Kate Moss ile yaşadığı birlikteliğiyle biliniyordu. Peki Kate Moss kimdir, aslen nereli? Kate Moss kaç yaşında ve evli mi? İşte hayatı ve merak edilenler...

Johnny Depp'in eski sevgilisi Kate Moss kimdir? Kate Moss aslen nereli, kaç yaşında ve evli mi?

Johnny Depp - Amber Heard davasında gündeme gelen isimlerden biri de Kate Moss oldu. Ünlü mankenin ismi davada geçince Johnny Depp'in avukatlarının sevinmesi dikkat çekti. Peki Kate Moss kimdir, evli mi?

KATE MOSS KİMDİR?

14 yaşındayken New York JFK Havalimanı'nda keşfedilen Kate Moss, modellik kariyerine böylece başlamış oldu. 1990'lı yıllarda Cindy Crawford ve Naomi Campbell gibi kıvrımlı hatlara sahip ve uzun boylu modeller revaçta iken, Kate Moss ideal model görünümden uzak olan, minyon fiziği, ayrık ön dişleri, elmacık kemikleri ve aşırı zayıflığı ile dikkatleri üzerine çekmişti.

O yıllarda model, siyah-beyaz fotoğraflarla sunulan Calvin Klein reklamları ile tepki topladıysa da bu sayede popülerliği artmış oldu. Tüm dünyada moda ikonu olarak kabul edilmektedir ve en çok kazanan model unvanını almıştır. İngiltere başta olmak üzere tüm dünyada "Kate Moss style" (Kate Moss stili), "Kate Moss mania" (Kate Moss çılgınlığı) başlamıştır. Özellikle genç kızlar için bir idol ve ikon olan model, her ne kadar özel yaşamı yüzünden eleştirilse de milyonlarca hayrana sahiptir. Senelik kazancı 28 milyon pound'dur. Chanel, Versace, Gucci için çalışmıştır.

KATE MOSS EVLİ Mİ?

2011 senesinde Jamie Hince ile evlenen ünlü manken, 2016 yılında eşi ile yollarını ayırmıştı.


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Amber Heard Johnny Depp Kate Moss
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