Assange hakkındaki tecavüz soruşturması yeniden başlıyor

İsveç daha önce Assange'ın İngiltere'nin başkenti Londra'daki Ekvador Büyükelçiliği'ne sığınmış olması ve ifadesinin alınmasının mümkün olmayacağı nedeniyle Wikileaks kurucusu hakkındaki soruşturmayı kapatmıştı.

Ancak savcılar, Assange'ın Nisan ayında Ekvador Büyükelçiliği'nden çıkarılıp İngiltere tarafından gözaltına alınmasıyla birlikte koşulların değiştiğini ifade etti ve soruşturmanın yeniden başlatılmasına karar verdi.

47 yaşındaki Assange İngiltere'de gözaltına alındıktan sonra, Londra'daki Southwark Kraliyet Mahkemesi tarafından kefaletle serbest bırakılma koşullarını ihlal etmekten suçlu bulunmuş ve 50 hafta hapis cezasına çarptırılmıştı.

Assange, yedi yıl önce İsveç'te kendisine açılan bir cinsel taciz davası yüzünden Ekvador'un Londra'daki büyükelçiliğine sığınmıştı.

TECAVÜZ İDDİALARI NELER?

İsveçli yetkililer, Assange'ı 2006 yılında konuşma yapmak için Stockholm'de bulunduğu sırada bir kadına tecavüz etmekle, bir diğer kadına ise cinsel tacizde bulunmakla suçlandığı için sorgulamak istediklerini söylüyordu. Assange ise her iki yakınlaşmanın da kadınların rızaları dahilinde olduğunu ifade ediyordu.