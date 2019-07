Jumanji ekibi kaldığı yerden devam ediyor

90’lı yılların fenomen yapımlarından Jumanji, 2017 yılında yeniden beyazperdeye uyarlanmıştı. Robin Williams’ın başrolünü üstlendiği Jumanji filminin yeniden beyazperdeye uyarlanması sinemaseverler tarafından hoş karşılanmamıştı. Dwayne Johnson’ın başrolünü üstlendiği Jumanji: Welcome to the Jungle, herkesin fikrini değiştirmeyi başararak gişede beklenmeyen bir başarı yakalamıştı. Filmin bu kadar beğenilmesi sonucu yapımcılar da devam filmi için hızlıca çalışmalara başlamıştı. Yönetmen koltuğunda ilk filmin de yönetmeni olan Jake Kasdan otururken, senaryo Jeff Pinker ve Scott Rosenberg’in kaleminden çıktı.

İlk filmin başrollerini üstlenen Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart ve Karen Gillan‘ın aynı rollerde geri döndüğü devam filmi Jumanji: The Next Level’dan ilk fragman yayınlandı. Sony yapımcılığındaki filmde Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart ve Karen Gillan bir video oyunundaki karakterleri canlandırıyorlar. Devam filminde başrol oyuncularına Awkwafina, Danny DeVito ve Danny Glover gibi isimler eşlik ediyor.

ABD’de 13 Aralık 2019’da gösterime girecek olan film, Türkiye’de 10 Ocak 2020‘de vizyona girecek.