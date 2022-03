Kaan Urgancıoğlu ve Aslı Enver'in Sen Yaşamaya Bak filminin konusu nedir? Ne zaman Netflix'te yayınlanacak? Oyuncuları kimler? İşte Sen Yaşamaya Bak fragmanı!

Kaan Urgancıoğlu ve Aslı Enver, romantik komedi filmi Sen Yaşamaya Bak'ta başrolleri paylaşıyor. İkilinin yanı sıra filmin kadrosunda Mert Ege Ak, Egi Şenler ve Birce İrem gibi oyuncular yer alıyor. Bu kapsamda Kaan Urgancıoğlu ve Aslı Enver'in Sen Yaşamaya Bak filminin konusu nedir? Ne zaman Netflix'te yayınlanacak? Oyuncuları kimler? gibi soru ve konu başlıkları internette araştırılmaya başlandı. Sen Yaşamaya Bak filminin fragmanı ve filme ilişkin ayrıntılar haberimizde.

KAAN URGANCIOĞLU VE ASLI ENVER'İN SEN YAŞAMAYA BAK FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Aslı Enver ve Kaan Urgancıoğlu, Netflix filmi Sen Yaşamana Bak'ta boşrolleri paylaştı.

Sen Yaşamaya Bak filminde Melisa isimli (Aslı Enver) bekar bir anne, amansız bir hastalık yüzünden ömrünün son demlerini yaşarken fırtınalı bir aşk yaşayacağı ve çocuğunu emanet edebileceği bir adamı arıyor.

Filmin senaristliğini Hakan Bonomo üstlendi. Sen Yaşamaya Bazk filminin yönetmen koltuğunda ise Ketche lakaplı ünlü yönetmen Hakan Kırvavaç oturuyor.

SEN YAŞAMAYA BAK NE ZAMAN NETFLİX'TE YAYINLANACAK?

Sen Yaşamaya Bak filmi 21 Mart Pazartesi günü Netflix'te yayınlanacak.

SEN YAŞAMAYA BAK FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Sen Yaşamaya Bak filminin oyuncu kadrosunda Aslı Enver, Kaan Urgancıoğlu, Mert Ege Ak, Ezgi Şenler, Birce İrem, Sertaç Güder, Ayşe Defne Özpirinç gibi isimler bulunuyor.

ASLI ENVER KİMDİR?

Aslı Enver 10 Mayıs 1984 yılında İngiltere Londra’da dünyaya geldi. Babası Kıbrıslı bir Türk olan Aslı enver 3 kardeştir. 12 yaşına kadar İngiltere’de yaşayan Aslı Enver ailesi ile birlikte İstanbul’a yerleşmiştir. Liseyi Pera Güzel Sanatlar Lisesi’nde okuyan genç oyuncu daha sonra Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümüne devam etmiştir. Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde oyunculuk eğitimi almıştır.

Kariyerinin henüz başlarındayken 2002 yılında TRT’de yayınlanan bir sit-com’da küçük bir rol almış ardından “Ayna” adlı kısa filmde oynamıştır. 2007 yılında yayınlanan, İbrahim Kendirci, Dağhan Külegeç, Pelin Karahan ve Sarp Apak gibi oyuncularla başrolü paylaşan Aslı Enver “Mine” karakteriyle hafızalara kazınmıştır.

Aslı Enver 2012 yılında kendisi gibi oyuncu olan Birkan Sokullu ile evlenmiş ve 2015 yılında boşanmıştır. Star TV’de yayınlanan ve başrolünü Özcan Deniz ile paylaştığı İstanbullu Gelin dizisinde Süreyya Boran karakterine hayat veren Aslı Enver, 1.68 metre boyunda, 55 kilo ve Boğa burcudur.

Aslı Enver’in rol aldığı diziler ve filmler:

2017 – İstanbullu Gelin (Süreyya Boran) (TV Dizisi)

2017 – Öteki Taraf (Ece) (Sinema Filmi)

2016 – Kış Güneş (Nisan) (TV Dizisi)

2015 – Mutlu Ol Yeter (Zeynep) (TV Dizisi)

2015 – Kardeşim Benim (Zeynep) (Sinema Filmi)

2014 – Bana Artık Hicran De (Hicran Eyüpoğlu) (TV Dizisi)

2013 – Tamam mıyız? (Beste) (Snema Flm)

2013 – Kayıp (Özlem Albayrak) (TV Dizisi)

2012 – Suskunlar (Ahu) (TV Dizisi)

2012 – Rakı Masası (Kısa Film)

2007 – 2010 – Kavak Yelleri (Mine Ergun) (TV Dizisi)

2003 – Hayat Bilgisi (Hazal) (TV Dizisi)

2002 – Ayna (Kısa Film)

2002 – Uzay Sitcomu (TV Dizisi)

KAAN URGANCIOĞLU KİMDİR?

8 Mayıs 1981 tarihinde Aydın'da dünyaya gelen Kaan Urgancıoğlu'nun baba tarafı İzmir, Tireli, anne tarafı Arap ve Arnavut kökenlidir.

Ortaokulu İzmir Özel Türk Koleji'nde, liseyi ise Özel İzmir Amerikan Koleji'nde bitiren Kaan Urgancıoğlu, Marmara Üniversitesi Sermaye Piyasası ve Borsa bölümünden mezun olmuştur.

Kadir Has Üniversitesi Film ve Drama bölümünde yüksek lisans yapan Urgancıoğlu, New York'taki Stella Adler Studio of Acting'de oyunculuk eğitimi almıştır.

Çetin Sarıkartal'la tanıştıktan sonra oyunculukla ilgili temeli oluşmaya başlayan başarılı oyuncu, kariyerine 'Karaoğlan' ve 'Kampüsistan' dizilerinde başrol oynayarak başlamıştır.

Kaan Urgancıoğlu'nun oynadığı film ve diziler:

2005 Ispanaktan Nağmeler

2006 İlk Aşk

2007 Son Ders: Aşk ve Üniversite

2009 Büşra

2010 Peşpeşe

2014 Panzehir

2015 Uzaklarda Arama