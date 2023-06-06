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KABİNE TOPLANTISI 6 HAZİRAN 2023: Yeni Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte gündem başlıkları...

06.06.2023 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Beştepe'de yapılacak. Bilindiği üzere, yeni kabinede Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dışında tüm isimler değişti. Peki, Yeni Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte, 6 Haziran 2023 Kabine Toplantısı konuları...

KABİNE TOPLANTISI 6 HAZİRAN 2023: Yeni Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte gündem başlıkları...

Kabine Toplantısı bugün (6 Haziran 2023 Salı günü) yapılacak. Yeni Kabine'de yer alan isimler Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayii ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu olarak açıklanmıştı. Seçim süreci sebebiyle aksayan birçok konunun bugün yapılacak Kabine Toplantısı'nda gündeme gelmesi bekleniyor. İşte , 6 Haziran 2023 Kabine Toplantısı gündem başlıkları...

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KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kabine Toplantısı bugün (6 Haziran 2023 Salı) yapılacak.

Kabine Toplantısı'nın saat 15.30 civarı başlayacağı tahmin ediliyor.

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KABİNE TOPLANTISI KONULARI NELER? (6 HAZİRAN 2023 SALI)

Yeni kabine ile yapılacak ilk Kabine Toplantısı'nda ekonomideki son durumun ele alınması bekleniyor. Toplantıda enflasyonun tek haneli rakama düşürülmesi için atılacak adımlar belirlenecek.

Bilindiği üzere seçim öncesi ev hanımlarına emeklilik, gençlere vergisiz telefon ve faizsiz evlilik kredisi gibi müjdeler verilmişti. Kabine Toplantısı'nda bu vaatler ile ilgili planlamanın yapılması bekleniyor.

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Öte yandansıra dış politikada konusu ile terörle mücadeledeki son durum, yurt içi ve sınır ötesinde yapılacak operasyonların da toplantıda masaya yatırılması bekleniyor.

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