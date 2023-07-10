KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, bugün mü? 10 Temmuz 2023 Kabine Toplantısı var mı? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı ile ilgili araştımalar 0 Temmuz 2023 Pazartesi günü hız kazandı. Son gerçekleşen Kabine Toplantısı'nda kira artış sınırı uygulamasının uzatıldığı, memur ve emeklilere yapılacak zam oranı görüşüldüğü aktarılmıştı. Bir sonraki Kabine Toplantısı'nda ekonomiye yönelik konuların ele alınacağı düşünülüyor.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine Toplantısı tarihi henüz açıklanmadı. Son olarak 3 Temmuz 2023 tarihinde yapılan Kabine Toplantısı, normal koşullarda 2 haftada bir organize ediliyor.

Kabine Toplantısı'nın 17 Temmuz Pazartesi düzenlenmesi bekleniyor.

Konuya ilişkin açıklama yapıldığı takdirde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

KABİNE TOPLANTISI'NDA HANGİ KONULAR GÖRÜŞÜLECEK?

Öğrencilere vergisiz telefon, taşerona kadro, ev hanımlarına emeklilik, evlilik kredisi gibi pek çok konunun ayrıntıları için beklentiler sürüyor.

Dolayısıyla Kabine Toplantısı'nda bu konuların görüşülmesi yönünde vatandaşların beklentileri arttı. Fakat şu an için resmi bir açıklama yapılmadı.

