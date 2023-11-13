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Kabine Toplantısı ne zaman, bugün var mı? 13 Kasım 2023 Kabine Toplantısı yapılacak mı? Gündem maddeleri!

12.11.2023 14:57 | Son Güncelleme:
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Kabine Toplantısı 13 Kasım 2023 Pazartesi günü öncesi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Son Kabine Toplantısı 31 Ekim'de yapılmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilen toplantı genellikle iki haftada bir pazartesi günleri yapılıyor. Birçok kişi emekli zammı, evlilik kredisi, esnafa erken emeklilik ve ev hanımlarına emeklilik gibi konular için gözler Kabine'de. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, bugün var mı?

Kabine Toplantısı ne zaman, bugün var mı? 13 Kasım 2023 Kabine Toplantısı yapılacak mı? Gündem maddeleri!

Kabine Toplantısı tarihi; emekli zammı, evlilik kredisi, esnafa erken emeklilik ve ev hanımlarına emeklilik gibi konuları yakından takip eden vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Gerçekleştirilecek ilk Kabine Toplantısı'nda Aile ve Gençlik Bankası tarafından fonlanması beklenen birçok konunun ele alınması bekleniyor. İşte Kabine Toplantısı ile ilgili detaylar...

Kabine Toplantısı

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, BUGÜN VAR MI?

Kabine Toplantısı için tarih açıklamasında bulunulmadı. Son toplantı 31 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirildi. Bu sebeple Kabine Toplantısı'nın 13 Kasım Pazartesi günü yapılması bekleniyor. Ancak Cumhurbaşkanlığı programı henüz belli olmadı. Konuya dair açıklama yapıldığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

kabine toplantısı

KABİNE TOPLANTISI'NIN GÜNDEMİNDE NELER VAR?

Kabine Toplantısı'nda memur - emekli zammı dahil olmak üzere ev hanımlarına emeklilik, esnafa EYT, faizsiz evlilik kredisi, taşerona kadro gibi birçok konu ve detayların belli olması bekleniyor.

kabine toplantısı

Günün önemli manşetleri


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