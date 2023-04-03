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  4. Kabine Toplantısı ne zaman olacak, saat kaçta? 3 Nisan 2023 Kabine toplantısı var mı, gündem maddeleri? Gözler takvimde

Kabine Toplantısı ne zaman olacak, saat kaçta? 3 Nisan 2023 Kabine toplantısı var mı, gündem maddeleri? Gözler takvimde

03.04.2023 07:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kabine Toplantısının ne zaman ve saat kaçta yapılacağı merak konusu olurken birçok kişi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TC. Cumhurbaşkanlığı internet sitesinde yayımlanan günlük programını incelemeye başladı. Bilindiği üzere; 2 hafta bir organize edilen toplantı en son 6 Mart'ta yapılmıştı. Toplantıda, İşçiye zam, deprem, sel, seçim gibi konuların ele alınması bekleniyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman olacak, saat kaçta? 3 Nisan 2023 Kabine toplantısı var mı, gündem maddeleri neler?

Kabine Toplantısı ne zaman olacak, saat kaçta? 3 Nisan 2023 Kabine toplantısı var mı, gündem maddeleri? Gözler takvimde

Kabine Toplantısı tarihi ve saati merak edildi. Kabine Kabine Toplantısında, 700 bin kamu işçisine zam konusu da dahil olmak üzere, seçim , deprem ve sel felaketi gibi konuların görüşülmesi bekleniyor. Kabine Toplantısı ile ilgili detaylar haberimizde...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başkanlığında 15 günde bir yapılmaktadır. Fakat son toplantı 6 Mart'ta yapıldı.

Kabine Toplantısının 3 Nisan Pazartesi günü gerçekleşmesi bekleniyor. Ancak toplantı takvimi henüz netleşmedi.

Toplantı tarihi belli olduğu zaman haberlerimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

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KABİNE TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİ

Kabine toplantısı ana gündem başlığının deprem felaketinin ardından bölgede yürütülen yeniden inşa çalışmaları ve yardım faaliyetleri olması bekleniyor. Öte yandan bölgede görevlendirilen bakanların son duruma ilişkin sunumlar yapması öngörülüyor.

Ayrıca barınma sorununun çözümüne yönelik çalışmalar ile su ve gıda temini gibi yardım faaliyetlerinin masaya yatırılması bekleniyor.

Bölgede istihdamın arttırılmasına yönelik projelerin de masaya yatırılması bekleniyor.

Bu kapsamda brüt asgari ücretin net olarak ödenmesi formülü ile, işverenin ödeyeceği sigorta priminin devlet tarafından karşılanması bu payın işçi maaşlarına ilave edilmesine dönük çalışma hakkında Çalışma bakanı Vedat Bilgin'in kabine üyelerini bilgilendirmesi bekleniyor.

Kabine toplantısında, 700 bin kamu işçisinin zam pazarlığına dair son durumun da ele alınacağı öngörülüyor.

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6 MART KABİNE TOPLANTISI KARARLARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan 6 Mart günü yapıaln Kabine Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

''Kalkınma ajanslarımızın tüm kaynaklarını afet bölgesi şehirlerine aktararak devlet katkısını en üst seviyeye çıkartıyoruz. 250 milyar liralık kredi paketine 100 milyar lira daha ilave ettik. Deprem bölgesindeki işletmelerin KOSGEB'e olan 2023 borçlarını, felakette hayatını kaybeden işletmecilerimizin tüm borçlarını siliyoruz.

Depremde ağır hasara uğruyan yerlerde dükkanlarını hemen faaliyete geçirmek isteyen esnafa 250 bin liraya kadar yüzde 7,5 faizli kredi veriyoruz. Kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği uygulamalarını da devreye alıyoruz. Toplum yararına çalışma programıyla istihdamı özellikle ihtiyaç sahibi ailelere öncelik vererek 50 bin kişiye çıkartıyoruz. Çocuklarımızın eğitiminin aksamaması için de gayret gösteriyoruz. İllerin ve okul binalarının durumlarına göre ilk ve orta dereceli eğitim kurumlarımızı açmaya başladık.

İnsanlarımızın barınma taleplerini karşılarken diğer ihtiyaçlarını da ihmal etmiyoruz. 1 milyon 61 binden fazla depremzedeye hanebaşına 10 bin lira acil yardım ödemesi yaptık. Dört haftanın sonunda arama kurtarma çalışmalarını tamamladığımız barınma ve gıda sorunlarını çözdüğümüz bir yere geldik. Yıkık ve acil yıkılacak olan hızla enkazını kaldırılmamız gereken 50 bin bina var.

244 bin konutun ve 75 bin köy evinin inşasına başlamaktır. 22 binin inşasına geçilmiştir. 405 bini konut ve 83 bini köy evi olmak üzere toplamda 488 bin yeni hane yaparak vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Kamu binalaroını da öncelik sırasında göre yine TOKİ eliyle yapacağız. Yeni yerleşim yerlerine yüksekliği 3 veya 4 katı geçmeyecek, yerel mimariye uygun şekilde başlı başına yaşam alanı olarak tasarlıyoruz. Hak sahiplerine konutlarını 1 yıl içinde teslim etmeyi hedefiyoruz. TOKİ vasıtasıyla 500 bin konut 1 milyon altyapılı arsa ve 50 bin işyeri projesiyle milletimizin huzuruna çıkmıştık. Depremde yıkılan şehirlerimizi yeniden kaldırma sürecini de TOKİ vasıtasıyla yaparak ülkemizin elindeki imkanı en iyi şekilde değerlendireceğiz. Tüm yıkımları, tüm zararları telafi etme kararlığına sahibiz.''

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