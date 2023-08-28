Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 28 Ağustos 2023 Kabine Toplantısı var mı? Öğrenciye vergisiz telefon için gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan’da!

Kabine Toplantısı tarihi ve saati, 28 Ağustos 2023 Pazartesi gününün en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Öğrenciye vergisiz telefon, ev hanımlarına emeklilik, emekliye ara zam ve memur zammı gibi konular sebebiyle birçok kişi arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Kabine Toplantısı tarihi, gündemi ve konuları merak konusu oldu. İşte, Kabine Toplantısı ile ilgili detaylar...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kabine Toplantısı son olarak 21 Ağustos 2023 Pazartesi günü gerçekleştirildi. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı takviminde Kabine Toplantısı tarihine dair herhangi bir bilgi yer almıyor.

KABİNE TOPLANTISI BU HAFTA VAR MI?

Kabine Toplantısı, genellikle iki haftada bir yapılıyor. Buna göre, bir sonraki toplantının 4 Eylül 2023 tarihinde yapılması öngörülüyor.

