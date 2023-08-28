HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 28 Ağustos 2023 Kabine Toplantısı var mı? Öğrenciye vergisiz telefon için gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan’da!

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 28 Ağustos 2023 Kabine Toplantısı var mı? Öğrenciye vergisiz telefon için gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan’da!

28.08.2023 07:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kabine Toplantısı tarihi ve saati vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Türkiye'nin ekonomik ve siyasi gelişmelerinin ele alındığı kritik toplantı son olarak 21 Ağustos'ta yapılmıştı. Öğrenciye vergisiz telefon ve bilgisayar satışı başta olmak üzere emekliye ara zam, memur zammı gibi birçok konuyu yakından takip eden kişiler "Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, (28 Ağustos 2023 Pazartesi) bugün Kabine Toplantısı var mı?

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 28 Ağustos 2023 Kabine Toplantısı var mı? Öğrenciye vergisiz telefon için gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan’da!

Kabine Toplantısı tarihi ve saati, 28 Ağustos 2023 Pazartesi gününün en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Öğrenciye vergisiz telefon, ev hanımlarına emeklilik, emekliye ara zam ve memur zammı gibi konular sebebiyle birçok kişi arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara hız verdi. Kabine Toplantısı tarihi, gündemi ve konuları merak konusu oldu. İşte, Kabine Toplantısı ile ilgili detaylar...

E1

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kabine Toplantısı son olarak 21 Ağustos 2023 Pazartesi günü gerçekleştirildi. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı takviminde Kabine Toplantısı tarihine dair herhangi bir bilgi yer almıyor.

E3

KABİNE TOPLANTISI BU HAFTA VAR MI?

Kabine Toplantısı, genellikle iki haftada bir yapılıyor. Buna göre, bir sonraki toplantının 4 Eylül 2023 tarihinde yapılması öngörülüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şemsiyelerinizi hazırlayın, Meteoroloji'den 28 il için flaş uyarı! 5 gün sürecek! (28 Ağustos-1 Eylül 2023 hava durumu)Şemsiyelerinizi hazırlayın, Meteoroloji'den 28 il için flaş uyarı! 5 gün sürecek! (28 Ağustos-1 Eylül 2023 hava durumu)
Eskişehir'deki bir evde patlama... Dehşet anları!Eskişehir'deki bir evde patlama... Dehşet anları!
Canan Karatay "Tehlikeli, çöpe atın" diyerek uyardı! Bakın çamaşırlarını nasıl yıkıyormuşCanan Karatay "Tehlikeli, çöpe atın" diyerek uyardı! Bakın çamaşırlarını nasıl yıkıyormuş
Anahtar Kelimeler:
Kabine Toplantısı kabine toplantısı ne zaman

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düğünde twerk yaptı! Kenara çekip azarladı

Düğünde twerk yaptı! Kenara çekip azarladı

Stanley, Levi's, Samsonite ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

Stanley, Levi's, Samsonite ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

Ölüp yeniden dirildi! “7 dakika boyunca ölüydüm” dedi ve...

Ölüp yeniden dirildi! “7 dakika boyunca ölüydüm” dedi ve...

Ev sahibini öldürdü! Kiracılardan paraları alarak kayıplara karıştı

Ev sahibini öldürdü! Kiracılardan paraları alarak kayıplara karıştı

Yediden yetmişe herkesin favorisi! Crocs terlikteki kısa süreli fırsatı kaçırmayın

Yediden yetmişe herkesin favorisi! Crocs terlikteki kısa süreli fırsatı kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.