KABİNE TOPLANTISI ne zaman, saat kaçta? 6 Mart 2023 Kabine Toplantısı gündem maddeleri neler? Deprem, kalıcı konut inşası, seçim tarihi...

Kabine toplantısı tarihi ve saati arama motorlarında sorgulanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; deprem, kalıcı konut inşası ve seçim tarihi gibi konuların ele alınacağı Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunacak. İşte 6 Mart 2023 Pazartesi günü yapılacak oaln Kabine Toplantısı ile ilgili detaylar....

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine Toplantısı bugün (6 Mart 2023 Pazartesi) Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde yapılacak.

KABİNE TOPLANTISI SAAT KAÇTA?

Kabine Toplantısı saatine ilişin net bir bilgi yok.

Fakat saat 16:00/16:30 sıralarında düzenleneceği ön görülüyor.

KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİ

Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki toplantıda deprem bölgesindeki son durum ele alınacak. Bölgede atılması beklenen adımlar masaya yatırılacak.

Geçiş sürecinde oluşturulan konteyner kentlerdeki çalışmalar ve kalıcı konutların inşa sürecinde gelinin son durum değerlendirilecek. İlgili bakanların yapılan çalışmalar hakkında kabineye bilgi vermesi bekleniyor.

Depremin ardından bazı illerde görülen ciddi kira artışları da kabinenin gündeminde olacak.

Kabine'nin bir diğer gündem maddesi ise Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim tarihi olarak 14 Mayıs'ı işaret etmişti. Seçim tarihini netleştirecek adımın da kabinede istişare edilmesi bekleniyor.

Toplantıda, terörle mücadele ile ekonominin yanı sıra iç ve dış gelişmeler de ele alınacak.

