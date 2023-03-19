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  4. Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Bu hafta var mı? 20 Mart 2023 Pazartesi Kabine Toplantısı gündem maddeleri!

Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Bu hafta var mı? 20 Mart 2023 Pazartesi Kabine Toplantısı gündem maddeleri!

19.03.2023 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kabine toplantısı tarihi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. En son 6 Mart tarihinde yapılan kritik toplanda deprem bölgesindeki son durum, konteyner kentlerdeki çalışmalar, kalıcı konutların inşa süreci, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri gibi konular ele alınmıştı. Peki, Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Bu hafta Kabine Toplantısı var mı?

Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Bu hafta var mı? 20 Mart 2023 Pazartesi Kabine Toplantısı gündem maddeleri!

Kabine toplantısı ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Kabine Toplantısı yarın (20 Mart 2023 Pazartesi günü) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yapılacak. İşte 20 Mart 2023 Pazartesi günü gerçekleştirilecek olan Kabine toplantısı gündem maddeleri...

Kabine Toplantısı

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Kabine Toplantısı'nın bakanların katılımıyla 20 Mart 2023 Pazartesi Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde yapılması bekleniyor.

Kabine Toplantısı

KABİNE TOPLANTISI SAAT KAÇTA?

Kabine Toplantısı saatine ilişin net bir bilgi yok.

Konuya dair açıklama yapıldığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

Kabine Toplantısı

20 MART 2023 KABİNE TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİ!

Kabine Toplantısı'nda deprem bölgesindeki çalışmalar ile depremzedeler için 1 yılda tamamlanmak üzere temeli atılan konutların ele alınması bekleniyor.

Kabine Toplantısı

Selin yaşandığı deprem bölgelerinde bulunan bakanların son duruma dair bilgileri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktarması, kapsamlı bir rapor sunması bekleniyor.

Kabine Toplantısı

Kabine Toplantısında ele alınacak diğer konulardan ise TOKİ çekilişler, ekonomi ve dış politika olacak.

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