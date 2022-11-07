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Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine toplanıyor! EYT, TOKİ, Anayasa düzenlemesi için gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da

07.11.2022 08:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kabine toplantısının gündeminde ekonomi, EYT, TOKİ, Anayasa düzenlemesi gibi birçok konu yer alıyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanacak. EYT (Emeklilikte yaşa takılanlar), çalışanlara kadro verilmesi, TOKİ ucuz konutları ve başörtüsü düzenlemesi gibi çok sayıda konu ele alınacak. Peki, kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte kabine toplantısı ile ilgili merak edilenler...

Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine toplanıyor! EYT, TOKİ, Anayasa düzenlemesi için gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da

Kabine toplantısı için Kasım ayının ilk kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilecek. Toplantıda başörtüsüne yasal güvence ve aile düzenlemesini içeren anayasa değişikliğine ilişkin son durumun yanı sıra birçok konu ele alınacak. EYT (Emeklilikte yaşa takılanlar), çalışanlara kadro verilmesi, TOKİ ucuz konutları Kabine toplantısında ele alınacak konulardan bazıları. İşte Kabine toplantısı tarihi ve saati...

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KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kabine toplantısının bugün (7 Kasım 2022 Pazartesi) gerçekleştirilmesi bekleniyor.

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KABİNE TOPLANTISINDA ELE ALINACAK KONULAR

Kabine toplantısında EYT ve çalışanlara kadro verilmesi, TOKİ ucuz konutlarında son durum, başörtüsü düzenlemesi gibi birçok önemli gündem başlığı ele alınacak.

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