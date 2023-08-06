Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine toplantısı konuları neler? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında!

Kabine toplantısı genellikle pazartesi günleri gerçekleşiyor. Gündem konularının ele alındığı Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılıyor. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine kararlarını açıklaması bekleniyor. İşte bu haftanın Kabine toplantısı tarihi ve ele alınacak konular...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kabine toplantısı son olarak 24 Temmuz 2023 tarihinde yapıldı. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin 7 Ağustos Pazartesi günü (yarın) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanması bekleniyor. Ancak henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

KABİNE TOPLANTISI KONULARI NELER?

Toplantının öncelikli gündemi dış politikadaki gelişmeler ile ekonomi ve iç siyasete ilişkin başlıklar olacak.

Seçimlerden önce açıklanan öğrencilere vergisiz telefon, ev hanımlarına emeklilik, evlilik kredisi ve tamamlanmayı bekleyen taşerona kadro gibi konuların açıklanması için de bekleyiş sürüyor.



