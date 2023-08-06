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Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine toplantısı konuları neler? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında!

06.08.2023 16:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kabine toplantısının ne zaman toplanacağı ve hangi konuların masaya yatırılacağı merak ediliyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Kritik kabine toplantısının en önemli gündem maddeleri de belli oldu. Peki, Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine toplantısı konuları neler?

Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine toplantısı konuları neler? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında!

Kabine toplantısı genellikle pazartesi günleri gerçekleşiyor. Gündem konularının ele alındığı Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılıyor. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine kararlarını açıklaması bekleniyor. İşte bu haftanın Kabine toplantısı tarihi ve ele alınacak konular...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kabine toplantısı son olarak 24 Temmuz 2023 tarihinde yapıldı. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin 7 Ağustos Pazartesi günü (yarın) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanması bekleniyor. Ancak henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

kabine toplantısı

KABİNE TOPLANTISI KONULARI NELER?

Toplantının öncelikli gündemi dış politikadaki gelişmeler ile ekonomi ve iç siyasete ilişkin başlıklar olacak.

Seçimlerden önce açıklanan öğrencilere vergisiz telefon, ev hanımlarına emeklilik, evlilik kredisi ve tamamlanmayı bekleyen taşerona kadro gibi konuların açıklanması için de bekleyiş sürüyor.

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