HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, yarın mı? 17 Nisan 2023 Kabine Toplantısı var mı? Kamu işçisine toplu sözleşme zammı için açıklama bekleniyor!

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, yarın mı? 17 Nisan 2023 Kabine Toplantısı var mı? Kamu işçisine toplu sözleşme zammı için açıklama bekleniyor!

16.04.2023 17:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kabine Toplantısının ne zaman yapılacağı merak konusu olurken çok sayıda vatandaş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TC. Cumhurbaşkanlığı internet sitesinde yayımlanan günlük programını incelemeye başladı. Bilindiği üzere son toplantı 6 Mart'ta yapılmıştı. Öte yandan birçok kişi, kamu işçisine toplu sözleşme zammı ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, yarın mı? 17 Nisan 2023 Kabine Toplantısı var mı? İşte detaylar...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, yarın mı? 17 Nisan 2023 Kabine Toplantısı var mı? Kamu işçisine toplu sözleşme zammı için açıklama bekleniyor!

Kabine Toplantısı tarihi ve saati merak edildi. Kabine Kabine Toplantısında, 700 bin kamu işçisine zam konusu da dahil olmak üzere, seçim, deprem sonrası yürütülen yeniden inşa çalışmaları gibi konuların görüşülmesi bekleniyor. Kabine Toplantısı ile ilgili ayrıntılar haberimizde...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başkanlığında 15 günde bir yapılmaktadır. Fakat son toplantı 6 Mart'ta yapıldı.

Kabine Toplantısı’nın bayramda önce 17 Nisan Pazartesi yapılması bekleniyor. Fakat konuya dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Konuya dair açıklama yapıldığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir.

kabine toplantısı 4

6 MART KABİNE TOPLANTISI KARARLARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan 6 Mart günü yapıaln Kabine Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

''Kalkınma ajanslarımızın tüm kaynaklarını afet bölgesi şehirlerine aktararak devlet katkısını en üst seviyeye çıkartıyoruz. 250 milyar liralık kredi paketine 100 milyar lira daha ilave ettik. Deprem bölgesindeki işletmelerin KOSGEB'e olan 2023 borçlarını, felakette hayatını kaybeden işletmecilerimizin tüm borçlarını siliyoruz.

Depremde ağır hasara uğruyan yerlerde dükkanlarını hemen faaliyete geçirmek isteyen esnafa 250 bin liraya kadar yüzde 7,5 faizli kredi veriyoruz. Kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği uygulamalarını da devreye alıyoruz. Toplum yararına çalışma programıyla istihdamı özellikle ihtiyaç sahibi ailelere öncelik vererek 50 bin kişiye çıkartıyoruz. Çocuklarımızın eğitiminin aksamaması için de gayret gösteriyoruz. İllerin ve okul binalarının durumlarına göre ilk ve orta dereceli eğitim kurumlarımızı açmaya başladık.

İnsanlarımızın barınma taleplerini karşılarken diğer ihtiyaçlarını da ihmal etmiyoruz. 1 milyon 61 binden fazla depremzedeye hanebaşına 10 bin lira acil yardım ödemesi yaptık. Dört haftanın sonunda arama kurtarma çalışmalarını tamamladığımız barınma ve gıda sorunlarını çözdüğümüz bir yere geldik. Yıkık ve acil yıkılacak olan hızla enkazını kaldırılmamız gereken 50 bin bina var.

244 bin konutun ve 75 bin köy evinin inşasına başlamaktır. 22 binin inşasına geçilmiştir. 405 bini konut ve 83 bini köy evi olmak üzere toplamda 488 bin yeni hane yaparak vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Kamu binalaroını da öncelik sırasında göre yine TOKİ eliyle yapacağız. Yeni yerleşim yerlerine yüksekliği 3 veya 4 katı geçmeyecek, yerel mimariye uygun şekilde başlı başına yaşam alanı olarak tasarlıyoruz. Hak sahiplerine konutlarını 1 yıl içinde teslim etmeyi hedefiyoruz. TOKİ vasıtasıyla 500 bin konut 1 milyon altyapılı arsa ve 50 bin işyeri projesiyle milletimizin huzuruna çıkmıştık. Depremde yıkılan şehirlerimizi yeniden kaldırma sürecini de TOKİ vasıtasıyla yaparak ülkemizin elindeki imkanı en iyi şekilde değerlendireceğiz. Tüm yıkımları, tüm zararları telafi etme kararlığına sahibiz.''

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sarayburnu'na demirledi! Gören telefonuna sarıldı...Sarayburnu'na demirledi! Gören telefonuna sarıldı...
Peş peşe iki farklı anket daha yayınlandı: Cumhur İttifakı önde ama...Peş peşe iki farklı anket daha yayınlandı: Cumhur İttifakı önde ama...
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan Kızılay açıklaması!Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan Kızılay açıklaması!
Anahtar Kelimeler:
Kabine Toplantısı kabine toplantısı ne zaman kabine toplantısı saat kaçta

En Çok Okunan Haberler

Hasan Can Kaya konuğunun derin dekoltesini görünce dayanamadı

Hasan Can Kaya konuğunun derin dekoltesini görünce dayanamadı

Flaş iddia: 'İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu anlaştı'

Flaş iddia: 'İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu anlaştı'

Yıllar önce Şenol İpek ile cinsel ilişki yaşamadığı ispat etmek istemişti! Bekaret yanıtı

Yıllar önce Şenol İpek ile cinsel ilişki yaşamadığı ispat etmek istemişti! Bekaret yanıtı

Birkaç hafta sonra adaylıktan çekilmek isteyecektir

Birkaç hafta sonra adaylıktan çekilmek isteyecektir

Herkes bu olasılığı konuşuyor! Oy oranları...

Herkes bu olasılığı konuşuyor! Oy oranları...

Bakan Murat Kurum kayıtsız kalmadı Erdoğan'ı aradı

Bakan Murat Kurum kayıtsız kalmadı Erdoğan'ı aradı

İlginizi Çekebilir

Sokaklar yangın yerine döndü! Emeklilik reformunun onaylanmasıyla...

Sokaklar yangın yerine döndü! Emeklilik reformunun onaylanmasıyla...

Duyan inanamadı! “Gaz çıkardıktan sonra rahmim düştü”

Duyan inanamadı! “Gaz çıkardıktan sonra rahmim düştü”

Ayakkabı, mont... Kalitesiyle öne çıkan Columbia'nın çok satanlarını sizin için seçtik

Ayakkabı, mont... Kalitesiyle öne çıkan Columbia'nın çok satanlarını sizin için seçtik

Penis boyu hakkındaki söylentilere cevap verdi! Boyutunu açıkladı

Penis boyu hakkındaki söylentilere cevap verdi! Boyutunu açıkladı

5 yaşındaki kızının okula gitmesi için hediye aldı! Değeri dudak uçuklattı

5 yaşındaki kızının okula gitmesi için hediye aldı! Değeri dudak uçuklattı

Adidas'ın Terrex koleksiyonunun en sevilen ayakkabısı 360 TL indirimle satışta!

Adidas'ın Terrex koleksiyonunun en sevilen ayakkabısı 360 TL indirimle satışta!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.