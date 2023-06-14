KABİNE TOPLANTISI SAATİ 14 HAZİRAN 2023: Kabine Toplantısı saat kaçta, ne zaman yapılacak? Asgari ücret, memur ve emekli zammı...

Kabine Toplantısı kararları ile ilgili son dakika açıklamasının bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılması bekleniyor. Yapılacak ikinci toplantıda enflasyonla mücadeleden deprem konutlarının inşasına kadar birçok konu görüşülecek. Asgari ücret, memur ve emekli zammı konularının ise gündeme gelip gelmeyeceği vatandaşlar tarafından merak edildi. Kabine Toplantısı'nın saat kaçta, ne zaman yapılacağı ile ilgili arama motorlarında yapılan sorgulamalar hız kazandı. İşte Kabine Toplantısı saati, tarihi ve konuları...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Kabine Toplantısı bugün (14 Haziran Çarşamba) yapılacak.

Kabine Toplantısı'nın saat 15.00'da başlaması bekleniyor.

Kabine Toplantısı'nın güneminde ekonomi olacak. Enflasyonla mücadeleden deprem konutlarının inşasına kadar birçok konu toplantıda ele alınacak.

14 HAZİRAN KABİNE TOPLANTISI GÜNDEM KONULARI

Kabine Toplantısı bugün gerçekleştirilecek ama geçtiğimiz gün Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplandı ve süreç başlamış oldu. Fakat Kabine Toplantısında da ara zam başlığının ele alınması bekleniyor.

Bir diğer konunun ise deprem bölgesine yönelik adımların hızlanması olacak.

Ekonominin yeni yönetimi çalışmalar hakkında bilgi verecek. Özellikle fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek için bundan sonrasında neler yapılacağı ele alınacak başlıklardan olacak.

Kabine Toplantısında her zamanki gibi terörle mücadele ve dış politikanın da ele alınması bekleniyor.

