HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kaçak avcıların yöntemi pes dedirtti! Güvercinin gözlerini bantlayıp...

Kaçak avcıların yöntemi pes dedirtti! Güvercinin gözlerini bantlayıp...

20.07.2022 00:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas’ta güvercinlerin gözlerini bantlayarak kaçak avcılık yapan şahıslar suçüstü yakalandı. Suçüstü yakalanan şahısların av tuzağı ise akıllara durgunluk verdi.

Kaçak avcıların yöntemi pes dedirtti! Güvercinin gözlerini bantlayıp...

Doğa Koruma ve Milli Parklar Sivas Şubesi Müdürlüğü ekipleri Şarkışla ve Kangal ilçelerinde av koruma faaliyeti gerçekleştirdi. Yırtıcı kuş avcılığını önleme amaçlı gerçekleştirilen av koruma faaliyetinde kaçak yollarla 2 şahsın yırtıcı kuş avcılığı yaptığı tespit edildi. Suçüstü yakalanan şahısların av tuzağı ise akıllara durgunluk verdi. Acımasız avcıların güvercinlerin gözlerini bantlayarak canlı mühre olarak kullandıkları belirlendi. Kaçak iki avcı hakkında yasal işlem başlatılırken av esnasında kullanılan araç; kıl tuzaklara ve 3 adet canlı mühre olarak kullanılan güvercine ise el konuldu.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bursa'da silahlı saldırı! Kamyonete ateş açtı: 2 ölü 2 yaralıBursa'da silahlı saldırı! Kamyonete ateş açtı: 2 ölü 2 yaralı
Türkiye bu vahşeti konuşmuştu! Eymen'in katillerinin cezaları belli olduTürkiye bu vahşeti konuşmuştu! Eymen'in katillerinin cezaları belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran'da flaş açıklamalar! 'Her iki ülkenin de baş belalarıdır'Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran'da flaş açıklamalar! 'Her iki ülkenin de baş belalarıdır'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Liderlerden üçlü görüşme! Terörle mücadele...

Liderlerden üçlü görüşme! Terörle mücadele...

Muhalefet liderlerinden ilk açıklamalar! "24 saat içinde yapacağız"

Muhalefet liderlerinden ilk açıklamalar! "24 saat içinde yapacağız"

Fenerbahçe'ye Polonya'da büyük saygısızlık!

Fenerbahçe'ye Polonya'da büyük saygısızlık!

Akaryakıt fiyatlarında sevindiren tablo!

Akaryakıt fiyatlarında sevindiren tablo!

Şehmus Ele 8 gün sonra sağ olarak bulundu

Şehmus Ele 8 gün sonra sağ olarak bulundu

'Ünlülerin psikoloğu' olarak biliniyordu! Diploması bile yokmuş

'Ünlülerin psikoloğu' olarak biliniyordu! Diploması bile yokmuş

İlginizi Çekebilir

Hiç erkek bulunmuyordu! Mahkumlar hamile kaldı ama...

Hiç erkek bulunmuyordu! Mahkumlar hamile kaldı ama...

Tamamen üstsüz paylaştı! Kovboy şapkasıyla örttü

Tamamen üstsüz paylaştı! Kovboy şapkasıyla örttü

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Defalarca estetik ameliyat olmuştu! “Büyük göğüsler çok zor”

Defalarca estetik ameliyat olmuştu! “Büyük göğüsler çok zor”

Tatilden dönüşü kabusu yaşadılar! ''Bu ev senin değil!''

Tatilden dönüşü kabusu yaşadılar! ''Bu ev senin değil!''

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.