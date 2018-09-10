Kaçakçıların kullandığı akıl almaz yöntemler

Durdurdukları aracı arayan memurlar, alkol ve uyuşturucu ele geçirdiler.

Kaçakçıların akıl almaz yöntemleri sınır tanımıyor!

1 / 70 İşte kaçakçıların akılalmaz taktikleri.

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23 / 70 Görevliler, lastikleri saklanmış 359 adet sigara ele geçirdiler.

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28 / 70 Üç Kanadalı, Avustralya’ya yolcu gemisiyle 17 milyon dolar değerinde kokain kaçırmaya çalıştıkları gerekçesiyle yakalandı.

29 / 70 Eğlenceli ve lüks yaşamı seven kadınların kaçakçılık yöntemi olarak kullanılmasının nedeni 'şüphe çekmelerinin' beklenmemesi olarak gösteriliyor.

30 / 70 Gizlice yüklü miktarda kokain kaçırmaya çalışan kişiler arasında fotoğraftaki Kanadalı Melina Roberge de bulunuyor.

31 / 70 Roberge, yakalandıktan sonra diğer insanların kendisini çok kolay şekilde bir para kazanmak için böyle bir suç yöntemini tavsiye ettiğini söyledi. Roberge'nin Instagram hesabından yaşadığı lüks hayat gözler önüne seriliyor...

32 / 70 Bir başka Kanadalı olan ve porno filmlerde oynayan 29 yaşındaki Isabelle Lagacé ise Kasım ayında itirafta bulunduktan sonra tutuklanmıştı. Roberge ve Lagacé’in sosyal medyadaki profilleri, gösterişli bir yaşamı işaret ediyor.

33 / 70 2016 yılında yakalanan ve suçlamaları kabul etmeyen iki Kanadalı, 17 milyon ABD doları ederinde kokainin kendilerine ait olduğunu, bu hafta görülecek dava öncesinde kabul etti.

34 / 70 Yetkililer, ilk defa seyahat amacıyla ülkeye gelen bir yolcu teknesinde bu miktarda uyuşturucu yakalandığını belirtti. Üç Kanadalı da müebbet hapis cezası alabilir.

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45 / 70 Havaalanı polisi önce durumdan şüphelendi.

46 / 70 Havaalanı polisleri 12 valizi açınca inanamadılar. Valizlerden tam 289 kilo uyuşturucu bulundu.

47 / 70 Her ülke sınırlarında kaçakçılığa karşı önlemler alıyor. Ancak kaçakçılar denemekten ve yakalanmaktan vazgeçmiyor.

48 / 70 Kimisi kaçırmak istediği malzemeleri tekerleklerin içine koyuyor. Kimisi ise bu fotoğraflarda görüldüğü gibi yaşlı bir kadını kullanmaktan çekinmiyor.

49 / 70 İşte dünyanın dört bir yanından akıl almaz kaçakçılık yöntemleri...

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