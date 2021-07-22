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Kaçan kurbanlığın peşinden giden tıp öğrencisinin son görüntüleri ortaya çıktı

22.07.2021 08:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara’nın Pursaklar ilçesinde kaçan kurbanlık koyunu yakalamak isterken kaybolan 20 yaşındaki tıp öğrencisi Onur Eker’in son görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde Eker’in yürümekten bitkin düştüğü ve havanın da sıcak olmasından dolayı yorulduğu, yavaş yavaş hareket ettiği dikkat çekti.

Olay, Ankara’nın Pursaklar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencisi Onur Eker, bayram tatili için annesiyle birlikte dedesi Zühtü Erdoğan’ın yanına geldi. Onur ve dedesi, bayramın birinci günü kurbanlık koyunu kesmek için ahırdan çıkarırken koyun kaçarak dağlık alana doğru koşmaya başladı. Onur ve dedesi, koyunun peşinden gitti. Dede Erdoğan, geri dönüp kamyonetini alarak koyunun önüne geçmek için farklı bir yoldan giderken, Onur ise dağlık alanda koyun ile birlikte kayboldu. Zühtü Erdoğan’ın yakınlarıyla yaptığı aramadan sonuç alınamayınca polis ve jandarmaya haber verildi. Olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Gece geç saatlere kadar yapılan arama çalışmalarına rağmen Eker bulunamadı.

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SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Bayramın ikici gününün yapılan çalışmalarda ise havadan helikopter destekli, termal kamera ve drone da kullanıldı. Yaklaşık 100 kişilik arama- kurtarma ekibinin yaptığı çalışmalara rağmen Onur’un izine rastlanmadı. Bir evin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerinde ise Eker’in yürümekten yorgun olduğu ve havanında sıcak olması nedeniyle yürüyemediği görüldü. Bayramın ikinci gününde Eker’i arama çalışmaları gece geç saatlere kadar sürerken çalışmalara ara verildi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı Ankara
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