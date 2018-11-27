Kaçkarlar, bu yıl da heliski tutkunlarını ağırlayacak

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA)- RİZE'nin Kaçkar Dağları’nda her yıl geleneksel olarak yapılan helikopterle kayak sporu heliski heyecanı başlıyor. İl Sportif Turizm Kurulu'na bir tur şirketinin organizasyon için başvuruda bulunduğu heliski için Almanya, İsviçre, Fransa, İtalya ve Rusya’dan adrenalin tutkunları kayıt yaptırdı. Kaçkarlarda kayda alınan nefes kesen görüntülerle, heliski tutkunları bölgeye davet ediliyor.

Dünyada, Alaska, Kanada ve Alp Dağları'nda yapılan Türkiye'de ise sadece Rize'nin Kaçkar Dağları'nda gerçekleştirilen helikopterle kayak sporu heliski heyecanı bu yıl da yaşanacak. Almanya, İsviçre, Fransa, İtalya ve Rusya’dan macera tutkunlarının ön kayıt yaptırdığı heliski için Rize Valiliği İl Sportif Turizm Kurulu'na bir tur şirketi de organizasyon için başvuruda bulundu. Kurulun onayının ardından faaliyete başlayacak firma, Almanya, İsviçre, Fransa, İtalya ve Rusya’dan adrenalin tutkunlarını Kaçkarlarda ağırlayacak.

2 helikopterle alınarak dağların zirvesine bırakılacak sporcular, kayarak vadilere inecek. Helikopterle tekrar zirveye bırakılan kayakçılar gün boyu zorlu ve dik yamaçlarda adrenalin yaşayacak. Bu heyecanı yaşamak isteyenler haftada 10 ila 20 bin eoru ödemeyi göze alıyor. Maceraperestler hazırlanan nefes kesen heliski görüntüleri ile Kaçkarlara davet ediliyor.