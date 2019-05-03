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Kader Buse için gıyabi cenaze namazı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 15:10 | Son Güncelleme

Kemer’de 24 Ocak’ta meydana gelen hortum felaketinde kaybolan ve 100 gündür tüm aramalara rağmen bulunamayan üniversite öğrencisi Kader Buse Acar için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Kemer’de 24 Ocak’ta meydana gelen hortum felaketinde kaybolan ve 100 gündür tüm aramalara rağmen bulunamayan üniversite öğrencisi Kader Buse Acar için gıyabi cenaze namazı kılındı. Buse’nin aranması çalışmaları ise kurutulan dere yatağında kadavra köpekleriyle sürdürülüyor.
Kemer Küçük Sanayi Sitesi Camii’nde cuma namazından sonra kılınan cenaze namazına Antalya Valisi Münir Karaloğlu, İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Tekin Alptemur, Kemer Kaymakamı Hüseyin Karameşe, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer Emniyet Müdürü Rasim Oymaağaç, sanayi esnafı ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Kemer İlçe Müftüsü Recep Balaban’ın kıldırdığı gıyabi cenaze namazı sonrasında cemaatten helallik alındı. Gıyabi cenaze namazının ardından Kader Buse Acar’ın annesi Ayla Akkın Acar, babası Ahmet Acar, dedesi İsmail Acar ve amcası Hüseyin Acar taziyeleri kabul etti.
20 yaşındaki üniversite öğrencisi Kader Buse Acar, 24 Ocak günü Kemer’de meydana gelen hortum felaketi sırasında, annesi Ayla Akkın Acar’ın kullandığı otomobille birlikte Ağva Deresi’ne sürüklenmiş, anne otomobilden çıkarak dere kenarına tutunurken Buse’nin izine rastlanılmamıştı. Olaydan sonra başlayan arama çalışmalarında 100. güne gelindiğinde Buse’nin küpesi, çantası ve ayakkabısının bir tekinden başka bir şey bulunamadı.
Aramalar, kurutulan dere yatağında kadavra köpekleriyle sürdürülüyor.

Kader Buse için gıyabi cenaze namazı

Kader Buse için gıyabi cenaze namazı

Kader Buse için gıyabi cenaze namazı

Kader Buse için gıyabi cenaze namazı

Kader Buse için gıyabi cenaze namazı

Kader Buse için gıyabi cenaze namazı

Kader Buse için gıyabi cenaze namazı

Kader Buse için gıyabi cenaze namazı

Kader Buse için gıyabi cenaze namazı

Kader Buse için gıyabi cenaze namazı

Kader Buse için gıyabi cenaze namazı

Kader Buse için gıyabi cenaze namazı

Kader Buse için gıyabi cenaze namazı

Kader Buse için gıyabi cenaze namazı

Kader Buse için gıyabi cenaze namazı

Kader Buse için gıyabi cenaze namazı

Kader Buse için gıyabi cenaze namazı
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