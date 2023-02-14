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Kadıköy'de hareketli anlar! Lüks otomobil restorana girdi...

14.02.2023 18:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadıköy Bağdat Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği lüks otomobil, bir araca çarptıktan sonra restorana girdi. Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken restoranda kimsenin olmaması ise faciayı önledi. 

Kadıköy'de hareketli anlar! Lüks otomobil restorana girdi...

Kaza, saat 16.30 sıralarında, Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. Lüks otomobilin sürücüsü G.K. sokaktan caddeye çıkmak isterken bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, cadde üzerinde giden araca çarptıktan sonra restorana girdi.

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YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza anında restoranın dış bölümünde kimsenin olmaması büyük faciayı önledi. Çevredekilerin durumu bildirmesiyle itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan otomobil sürücüsü G.K.'yı sağlık ekipleri hastaneye kaldırdı.

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"AKŞAM OLSAYDI BAYA KÖTÜ BİR DURUM OLURDU"

Kaza anını gören Mehmet Ongunlu, "Ben yan tarafta çalışıyordum. Hesabı alırken yüzüm caddeye dönüktü. Araç önce kırmızı renkli araca vurdu. Arından durağı sıyırıp yan dükkana girdi. İçeride müşteriler vardı ama ilk kaza anında aracın hızı yavaşlayınca insanlar kalktı. Allah'tan akşam değildi, akşam buralar dolu oluyordu. Akşam olsaydı baya kötü bir durum olurdu" dedi. Kaza yapan araç çekiciyle dükkandan çıkarıldı. (DHA)

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trafik kazası Kadıköy restoran

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