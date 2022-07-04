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  4. Kadıköy'deki Perili Köşk satışa çıkıyor! Fiyatı dudak uçuklattı

Kadıköy'deki Perili Köşk satışa çıkıyor! Fiyatı dudak uçuklattı

04.07.2022 16:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadıköy Caddebostan Sahili'nde bulunan ve "Perili Köşk" olarak bilinen 116 yıllık Ragıp Paşa Köşkü, icra yoluyla satışa çıkartılacak. Ragıp Paşa Köşkü'nün icradan satış ihalesi 2 Eylül'de yapılacak. 27 dönüm arazi üzerinde yıllardır atıl şekilde duran Ragıp Paşa Köşkü'nün tavanlarında altın varaklar ve deniz tarafına inşa edilmiş bir kulesi bulunuyor. Köşke biçilen değer ise dudak uçuklatıyor. İşte detaylar!

Kadıköy'deki Perili Köşk satışa çıkıyor! Fiyatı dudak uçuklattı

Kadıköy'ün simge yapılarından biri olan köşk, Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamid'in mabeyincisi Ragıp Paşa tarafından Sirkeci Garı'nın da mimarı olan Prusyalı August Carl Friedrich Jasmund'a 1906'da yaptırıldı. 116 yıllık tarihe sahip Ragıp Paşa Köşkü satışa çıkarılacak.

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Hisseleri Hakan Mehmet Çiftçi, kuzeni Hatice Ayşe Paksoy ile geçen yıl yaşamını yitiren Meral Edibe Çiftçi'ye ait olan köşk, Anadolu 25.İcra Hukuk Mahkemesi kararıyla 449 milyon 436 bin 491 liradan satışa çıkartılacak.

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Ragıp Paşa Köşkü'nün icradan satış ihalesi 2 Eylül'de yapılacak. İlk ihalede alıcı çıkmaması durumunda ise satış ihalesi 3 Ekim tarihinde tekrar yapılacak.

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27 dönüm arazi üzerinde yıllardır atıl şekilde duran Ragıp Paşa Köşkü'nün tavanlarında altın varaklar ve deniz tarafına inşa edilmiş bir kulesi bulunuyor.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
Kadıköy perili köşk
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