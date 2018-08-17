Kadın bedeninin tuhaf ve eşsiz yetenekleri

Kadın bedeni erkeklerden oldukça farklı

Erkekler Mars'tan kadınlar Venüs'ten

1 / 11 KADINLAR DAHA ESNEKTİR Kadın vücudu erkeklere oranla daha esnek yapıya sahip oldukları gibi eklemlerinin hareketliliği de daha geniş. Vücuda kıvraklık kazandıran bu özellik aynı zamanda doğum olayının daha sorunsuz olmasını sağlıyor. Bununla birlikte, özellikle uzun ve zayıf kadınlarda kalp kapak yapısının daha gevşek olması ise daha sık çarpıntı şikayetlerine yol açabiliyor.

2 / 11 DAHA UZUN YAŞIYOR Normal yaşam beklentisi kadınlarda yaklaşık 5 yıl daha fazla. Buna sebep olarak kadınların kalp ve damar hastalıklarına daha az yakalanması, sosyal ilişkilerinin erkeklere oranla daha sağlam olması ve kişisel bakıma daha fazla dikkat etmeleri gösterilmektedir.

3 / 11 KADINLARIN PARMAK İZİ ERKEKLERDEN %99 FARKLIDIR Kadın cildi erkek cildinden iki kat daha fazla amino asit salgılar ve parmakların üzerinde farklı şekillerde dağıtır. İşte bu yüzden bilim adamları bir kişinin cinsiyetini bulmak için parmak izine bakabilir.

4 / 11 KALBİ DAHA KIRILGAN Kadın kalbinin kırılgan ve hassas yapısı bilimsel olarak da kanıtlanmış durumda. Genelde aşırı stres ve üzüntünün tetiklediği kırık kalp hastalığı da kadınlarda daha sık izleniyor. Kadın kalbinin damarları daha ince ve büzüşmeye daha meyilli olduğundan hasara uğramış kadın kalbinin damarlarını tedavi etmek daha güç oluyor ve kalp krizi geçiren kadınlarda ölüm oranı erkeklere oranla daha yüksek seyrediyor. Kadın kalbinin atım sayısı da daha fazla olduğundan çarpıntıya daha çok meyilli.

5 / 11 ERKEK TERİNİN KOKUSU KADINLARI MUTLU EDİYOR Araştırmanın bulguları, üreme sağlığıyla ilgili konuları ele alan Biology of Reproduction dergisinde yayınlandı. Deney dört hafta sürdü. Koku kullanmayan erkeklerden alınan ter örnekleri, 25 ile 45 yaş arasındaki 18 kadının üst dudaklarının üstüne sürüldü. Altı ay boyunca kadınlar izlendi. Solunum yoluyla vücuda nüfuz eden erkek kokusunun kadınların moralini yükselttiği ortaya çıktı. Kan tahlillerinde de kadınlarda üreme hormonunun arttığı görüldü. Araştırmacılardan Charles Wysoski, bu çalışmanın erkekle kadın arasında bir kimyasal iletişim'' olduğuna işaret ettiğini belirtti. Araştırmaya katılan kadınların dudaklarının üstüne sürülen maddenin ‘‘erkek teri’’ olduğunu bilmedikleri, yeni üretilen bir erkek parfümümün denediklerini sandığı bildirildi. Terin cinsel anlamda kadınları tahrik etmediğine de dikkat çekildi. Araştırma sonucunun kısırlığa ve adet öncesi rahatsızlıklara karşı yeni tedavi yöntemlerinin geliştirilmesine yardımcı olabileceği kaydedildi.

6 / 11 DUYGULARINI ANLATMAK İÇİN DAHA ÇOK KELİME KULLANIYOR Bazı çalışmalar kadınların günlük kullandıkları kelime sayısının erkeklerle benzerlik gösterdiğini savunsa da, bütün dünyada yerleşmiş ‘kadınların daha çok konuştuğu’ öngörüsü halen geçerli. Özellikle toplum içinde kadınların erkeklere oranla daha çok konuştuğu ve yaklaşık 2,5 kat daha fazla kelime kullandığı saptanmış. Bu da kadınların sosyal ortamlara daha hızlı adapte olmalarını sağlıyor. Sebebi net anlaşılmamakla birlikte, özellikle duyguların kelimelere dökümünde, kadın beyninde daha büyük bir alanın fonksiyon gördüğü düşünülüyor.

7 / 11 KALP KRİZİNE DAHA DAYANIKLI Erkeklerle karşılaştırıldığında kadın kalbinin damar hastalığı oluşum riskinde 10 yıllık fark var. Bunun temelinde kadınlık hormonunun koruyucu etkisi ve sigara, alkol gibi zararlı alışkanlıkların daha az olmasının yattığı tahmin ediliyor. Ancak bu fark menopozdan sonra azalıyor.

8 / 11 AĞRI EŞİĞİ DAHA YÜKSEK Kadınlardaki ağrı eşiğinin yüksek olması özellikle doğum sancılarına dayanabilmelerini sağlayan yapısal özelliklerden biri. Diğer taraftan ağrı eşiğinin yüksek olması ve ağrı yerinin tam seçilememesi özellikle kalp krizi geçiren kadınlarda tanı koyma güçlüğü getirebiliyor. Kalp krizinde; erkeklerde göğüs ağrısı ön planda iken, kadınlarda nefes darlığı, halsizlik, yorgunluk, şişkinlik hissi ön plana çıkabiliyor.

9 / 11 KADINLAR TARTIŞMAYI SEVİYOR Kadınlar tartışmayı gerçekten seviyorlar. Amerikalı dilbilimci Deborah Tannen'in yaptığı bir araştırmaya göre kadınlar istediklerini direkt olarak söylemekten yana değiller. Ve uzlaşana kadar tartışmayı seviyorlar. Yine aynı araştırmaya göre erkekler buna tahammül edemiyor ve anlaşılmaz buluyorlar.

10 / 11 ERKEKLER DAHA ÇOK SÖZ KESİYOR Biraz ilginç gelebilir ama erkekler %96 oranında kadınlardan çok daha fazla söz kesiyor. İnsan gerçekten hayret ediyor!