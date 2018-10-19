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Kadın cinselliğinde haz nasıl keşfedildi?

Op. Dr. Berk Karataş Op. Dr. Berk Karataş
AŞK - CİNSELLİK HABERLERİ  | 19.10.2018 15:57 | Son Güncelleme

Üroloji Uzmanı Op . Dr. Berk Karataş, kadın cinselliğinde hazzın tarihsel keşfi hakkında bilgilendirici açıklamalarda bulundu.

Kadın cinselliğinde haz nasıl keşfedildi?

Kadınlarda hazzın veya orgazmın merkezi olan klitoris, milattan sonra 130’lu yıllarda yaşayan Romalı doktor Gallen’in sözleriyle başladı.

O tarihte Gallen: ‘Erkeklerdeki tüm cinsel organların karşılığı, kadınlarda da vardır. Tek fark erkeklerin ki dışarıda ve görünür durumda iken kadınların ki ise içeridedir.’ ifadeleriyle klitorisi açıkladı.

Kadınlarda Hazzın Merkezi, Venüs’ün Aşkı!

Klitoris, tarihin farklı zamanlarında farklı kişiler tarafından şeytan memesi, yüz kızartıcı uzuv, Venüs’ün aşkı, kadın penisi gibi isimler ile şekillendirilmiştir. Kadınların cadı diye adlandırılıp öldürüldüğü orta çağda klitorise şeytan memesi denmesi bunun en belirgin örneğidir.

Bu sebeple klitoris, geçmiş yıllarda bilim adamları tarafından biliniyordu fakat önemsenmiyordu. O zamanlarda kadının özel bir zevk noktasının olabileceği kabul edilmek istenmemiştir.

1844 yılında Almanyalı anatomist George Ludwig Kobelt, iç ve dış klitorisin ayrıntılı anatomisini çizen ilk kişidir. Bununla birlikte belki de cinsellik anlamında kadının özgürleşmesinde de büyük katkısı vardır. Çünkü bu tarihten itibaren klitoris bir zevk organı olarak tanımlanır ve daha detaylı çalışmalar yapılmaya başlanır.

Olgunlaşmış mı, Olgunlaşmamış mı?

1904 yılına geldiğimizde Sigmund Freud klitoral orgazm ile vajinal orgazmın farklarını klitoral orgazmın olgunlaşmamış, vajinal orgazmın ise olgunlaşmış bir eylem olduğunu söyleyerek yaptı. 1953 yılında ise ABD’li biolog Alfred Kinsey kitabında vajinal orgazmın kadın için en iyi orgazm yöntemi olmadığını söylemiş, ‘Klitoris kadın hazzının merkezidir’ diyerek vajinal orgazmı ikinci plana atmıştır.

William Masters ve Virginia Johnson 1966 yılında dünya tarihinin gelmiş geçmiş en büyük cinsellik araştırmasını yapmıştır. Bununla da kalmayıp binlerce kadını laboratuvar ortamında incelemiştir. Sonuç olarak vajinal ve klitoral orgazmın cinsel tepki açısından benzer olduğunu tespit etmişlerdir. Ortaya çıkan bu sonuç Kinsey’in ‘klitoris hazzın temel merkezidir’ tezini desteklemese de, Sigmund Freud’un olgunlaşmış ve olgunlaşmamış orgazm tartışmalarını sonlandırmıştır.

Penisten İki Kat Daha Fazla Sinir İçeriyor!

1998 yılına geldiğimizde ise Avusturalyalı Ürolog Helen O’Connell, klitorisin tam olarak anatomisini çıkarmıştır. Bu anatomiye göre, klitorisin penisten iki kat daha fazla sinir içerdiğini açıklamıştır.

Günümüz çalışmalarında ise, kadınların vajinal ilişkide dolaylı yoldan klitoral uyarı ile orgazma ulaştıkları ifade ediliyor.

Op. Dr. Berk Karataş
Üroloji Uzmanı
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