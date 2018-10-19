Kadın cinselliğinde haz nasıl keşfedildi?

Kadınlarda hazzın veya orgazmın merkezi olan klitoris, milattan sonra 130’lu yıllarda yaşayan Romalı doktor Gallen’in sözleriyle başladı.

O tarihte Gallen: ‘Erkeklerdeki tüm cinsel organların karşılığı, kadınlarda da vardır. Tek fark erkeklerin ki dışarıda ve görünür durumda iken kadınların ki ise içeridedir.’ ifadeleriyle klitorisi açıkladı.

Kadınlarda Hazzın Merkezi, Venüs’ün Aşkı!

Klitoris, tarihin farklı zamanlarında farklı kişiler tarafından şeytan memesi, yüz kızartıcı uzuv, Venüs’ün aşkı, kadın penisi gibi isimler ile şekillendirilmiştir. Kadınların cadı diye adlandırılıp öldürüldüğü orta çağda klitorise şeytan memesi denmesi bunun en belirgin örneğidir.

Bu sebeple klitoris, geçmiş yıllarda bilim adamları tarafından biliniyordu fakat önemsenmiyordu. O zamanlarda kadının özel bir zevk noktasının olabileceği kabul edilmek istenmemiştir.

1844 yılında Almanyalı anatomist George Ludwig Kobelt, iç ve dış klitorisin ayrıntılı anatomisini çizen ilk kişidir. Bununla birlikte belki de cinsellik anlamında kadının özgürleşmesinde de büyük katkısı vardır. Çünkü bu tarihten itibaren klitoris bir zevk organı olarak tanımlanır ve daha detaylı çalışmalar yapılmaya başlanır.