Kadın isterse her şeyi yapar

Türk kadın girişimcilerin ilham veren başarı hikayeleri!

Türk kadın girişimcilerin ilham veren hikayeleri!

1 / 24 Diyarbakır'da inşaat sektörünün "Hanımağa"sı Çalışma şartları ve erkek egemen yapısı ile kadınların uzak durduğu bir alan gibi görünen inşaat sektöründe de kadınlar pek çok iş kolunda olduğu gibi başarılarıyla adlarından söz ettiriyor. Diyarbakır'da yaşayan 3 çocuk annesi 54 yaşındaki Hanımağa İnci de bu kadınlardan yalnızca biri. İnşaat sektöründe önceleri konut alım satımı yapan İnci, zevkine uygun konutlar yapmak için 3 yıl önce müteahhitlik yapmaya karar verdi. Diyarbakır'ın gelişen yüzü inşaat sektöründe, "Ben de varım." diyerek müteahhitliğe başlayan İnci, eleştirilere kulak tıkayarak yolundan vazgeçmedi. Zamanının büyük bölümü şantiyelerde geçen İnci, adını taşıyan konutların yükseldiği kentte 300 kişiye de istihdam sağlamaktan mutlu.

2 / 24 İşçilikten ihracat yapılan firmanın patronluğuna Kastamonu'da 21 yıl fabrikada çalışan Hamide Sekecek, KOSGEB'den aldığı 150 bin lira krediyle kurduğu tekstil atölyesinde 83 kişiye istihdam sağlayıp, İtalya ve İspanya'ya ihracat yapıyor.

3 / 24 Kars'ta peynir müzesi açan, Fransızca konuşan güçlü bir kadın Evli ve 3 çocuk annesi Zümran Ömür’ün hayatı, işadamı İlhan Koçulu’nun 2007 yılında Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği’ni kurmasıyla değişti. Dernekte başkanlık yapmaya başlayan ilkokul mezunu Ömür, 45 kadınla birlikte birçok projeye imza attı. Projeler kapsamında köyde Ekolojik Peynir Müzesi ve Bitki Müzesi kurulurken, gravyer ile kaşar peynirinin tanıtımı için çalışmalar yapıldı. Zümran Ömür, eşi Celal Kazım Ömür ve dernek kurucusu İlhan Koçulu’nun da büyük destekleriyle günden güne kendisini geliştirdi. Ömür ve dernek üyesi kadınlar, Fransızca öğrenip, yoga dersleri aldı, uzmanlar eşliğinde bitkiler üzerine eğitim gördü, daha sağlıklı bir yaşam için adımlar attı. Zümran Ömür öncülüğündeki çalışmalarla Boğatepe köyü, göç veren konumdan çıkıp göç almaya başladı. Ömür, ayrıca, köy derneğinde, kadınlarla faaliyetlerini ve ürettikleri ürünleri bazen Fransızca da konuşarak sosyal medyada tanıtıp, fenomen oldu. Zümran Ömür, derneğin asıl amacının kadının toplumda yer alması, ayakları üzerine durması, erkeğin arkasında veya önünde değil yanında yürüyen birey olmasını sağlamak olduğunu söyledi. Ömür, çalışmalarını şöyle anlattı: “2007’de derneğimizi kurduk. 45 kadın, 15 erkek üyemiz var. 35 tür tıbbi bitki öğrendik. Bunlar için kurutma atölyeleri kurduk. Nasıl toplanacağını, nasıl kurutulacağını öğrendik. Fransızca kursu gördük, dil öğrendik. Eko turizme başladık. Üretmeyen toplum yok olmaya mahkûmdur. Hem üretip hem tüketmek için de burada kadınlar olarak çalışmalarımızı sergiliyoruz.”

4 / 24 Çocuklarının süt ihtiyacı için başladı, çiftlik kurdu Denizli'de çocuklarının süt ihtiyacını karşılamak için annesinden aldığı birkaç buzağıyı büyüten ve hayvan beslemeye başlayan girişimci kadın, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) aldığı destekle süt üretim çiftliği kurdu. Yatırım bedeli 1 milyon liranın üzerindeki tesis için yüzde 65 hibe desteği alan ve tesisi son teknolojiyle donatan girişimci kadın, her gün 900 litre sütü işleme tesislerine satıyor.

5 / 24 'Oto yedek parça kadın işi değildir' imajını yıktı Kadın girişimci Ebru Özülkü, "erkek işi" olarak görülen oto yedek parça satma işini e-ticaretle gerçekleştirme hayalini, bu işle uğraşan babasının "Sektör zor, parça pis, kadın işi değil" diyerek karşı çıkmasına rağmen yıllarca çalışıp biriktirdiği sermayeyle 4 yıl önce hayata geçirdi. Otomobilleri tamir edecek düzeyde yedek parçadan anlayan Özülkü, kurduğu aloparca.com aracılığıyla oto yedek parçalarını yarısına yakını kadın olan satış uzmanlarıyla müşterilerine ulaştırıyor.

6 / 24 Engelini aşıp arıcılığa atıldı Kütahya'da "Genç Çiftçi Projesi"nden yararlanmak için köyüne dönüp internetten öğrendiği arıcılığa başlayan bedensel engelli 19 yaşındaki Şerife Turgut, arıcılık yaparak hem üretken hale geldi hem de moral buldu. Şerife Turgut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, proje başlangıcında arıcılık hakkında hiçbir bilgisinin olmadığını, internetten ve çeşitli kaynaklardan bilgi edindiğini dile getirerek, "Arıcılığa başladığımda herhangi bir bilgim ve tecrübem yoktu. Bu işi yapabilmek için internetten araştırma yaptım, çeşitli videolar izledim. Babamın arıcılık belgesi olduğu için ondan da bilgi aldım. Şu an 40 kovan arım var. İlerleyen zamanlarda bu sayıyı 100'ün üzerine çıkarıp, engelli kardeşlerimizin istihdamına katkı yapmak istiyorum." dedi.

7 / 24 Çocuğuna şifa ararken girişimci oldu, New York’ta 120 mağazaya girdi SBS Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Aslı Elif Tanuğur. Tanuğur, oğlunun yaşadığı sağlık sorununu çözmek için propolis ve arı sütü ile tanıştı bunun üzerine çalışmalar başlatarak bu ürünleri tüm annelere ulaştırma hayaliyle girişimcilik serüvenine adım attı. SBS’nin kurulma aşamasını ise, ”Propolisin ülkemizde üretilmediğini ve Çin’den geldiğini öğrenince öncelikle oğlum için kendim üretmeye karar verdim. 6 ay kendi ürettiğim propolis özütü ve arı sütünü kullandım. Türkiye’de daha önce üretilmeyen propolisi yine Türkiye’de ilk kez “Sözleşmeli Arıcılık” modeli ile üretmek ve proses yöntemini geliştirerek insan tüketimine uygun hale getirmek için SBS’yi kurdum” sözleriyle açıklayarak kadın girişimcilerin risk almaktan çekinmemelerini, kendilerine inanmaları gerektiğinin önemini vurguladı. Tanuğur'un, New York’ta 120 doğal ve özel ürün satan mağazası var.

8 / 24 Van'da turizme yön veren genç girişimcinin hikayesi Van'daki başarılı çalışmalarıyla Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkan Yardımcılığı görevine yükselen İrem Bayram, hizmet ve ulaşım sektöründe Afrika ülkelerine açılmayı hedefliyor. Bayram, küçük yaşlarda babasıyla otobüs firmasına gidip gelirken, çevresindekilerden etkilenerek ileride turizmci olmaya karar verdi. Okuldan arta kalan zamanlarını firmada geçiren Bayram, daha sonra burada çeşitli kademelerde görev yaptı. Özel bir üniversitede işletme eğitimi aldıktan sonra babasının otobüs firmasında genel müdürlüğe yükselen Bayram, yaptığı çalışmalarla çevresinin takdirini kazandı. Bu sektörde başarıyla görev yapan Bayram, daha sonra TOFED Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

9 / 24 Kadınların iş hayatına atılmasına öncülük ediyor Samsun'da kadınlar için çalışmalar yapan, projeler hazırlayan ELVİNDER Başkanı Yeşim Gürsoy, 100'den fazla kadının iş sahibi olmasını sağladı. Ailesi ve işinden kalan zamanını topluma faydalı olabilmek için ayırdığını belirten Gürsoy, "Benim geleceğim, arkamdan gelen gençliğin, ülkenin geleceğine bağlı. Onun için birilerinin çalışması gerekiyor. Biz de bu yola baş koyduk. Mutlulukla birinin bana sarılması ya da 'Ben de şunu yaptım, bunu yaptım' demesi, kadınların bunu başarması bana takılmış büyük madalya gibi geliyor." ifadesini kullandı.

10 / 24 Ödüllü Urfalı Münteha'dan 650 kişiye iş imkanı Özel bir bankada yönetici pozisyonunda çalışırken mesleğini bırakıp kendi işini kurarak şirketlere profesyonel bina temizlik hizmeti veren ve bu yıl ABD'de "girişimci kadın" ödülüne layık görülen Urfalı Münteha Adalı, 650'yi aşkın insana iş imkanı sağlıyor. Adalı, güvene dayalı olarak dostlarının verdiği borç parayı sermaye olarak değerlendirdiklerini anlattı. Adalı, "Aslında kendimiz için çalışıyoruz. Güvenin, itibarın ve kişisel değerlerin esas para eden olduğunu o yıllar anladım. İtibarsız hiçbir başarıya, başarı demem." diye konuştu.

11 / 24 Girişimci iki kadın 3 kilo mantı parasıyla çanta üreticisi oldu Denizli’nin Pamukkale ilçesinde iki kadın Enhar Doğan ve Suzan Sarıkaya, yaklaşık 2,5 yıl önce sattıkları 3 kilo mantı parasıyla bir tabaka deri alarak çanta üretmeye başladı. Tamamen el emeği çanta üreten kadınlar, siparişleri artınca apartmanın altındaki kömürlüğü atölyeye çevirdi. 2 yılda üretimleri artan iki ev hanımı, 2017’nin Eylül ayında, Milli Eğittim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün düzenlediği ‘Girişimcilikte Önce Kadın Projesi’ yarışmasına katıldı. Girişimci kadınlar, final öncesi apartmanlarının altındaki kömürlüğü atölyeye çevirerek, yarışmadan birinci çıkmak için çalıştı. Türkiye genelinde düzenlenen yarışmada son 10’a kalan girişimci kadınlar, 5 Aralık 2017’de İstanbul’da düzenlenen finalde birinci oldu ve 15 bin TL ödülü almaya hak kazandı.

12 / 24 Devlet desteği kadınlara istihdam kapısı açtı Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 4 çocuk annesi 40 yaşındaki Yıldız Karahan, kaymakamlığın verdiği mikro krediyle açtığı, yöresel yemeklerin satışa sunulduğu lokantasında 8 kadını istihdam ediyor. Yakınlarının "Yapamazsın, zor olur", "Bu kadar borcun altından kalkamazsın" demesine rağmen, Kızıltepe Kaymakamlığının girişimci kadınlara verdiği 5 bin lira mikro kredi desteği ve ailesinden aldığı borçla yöresel yemeklerin satıldığı lokanta açan Karahan, 8 kadına da iş imkanı sağladı.

13 / 24 Oto tamirhanesinin kadın patronu Yaklaşık 7 yıl bazı televizyon kanallarında muhabirlik ve program yapan 35 yaşındaki Nurtaç Köse, emlak ve çeşitli sektörlerde bir süre çalıştıktan sonra yurt dışında yaşayan bir akrabasının Bursa'daki oto tamirhane servisinin muhasebesine baktı. Köse, birkaç ay ilgilendiği iş yerini, yakınının önerisi üzerine bir yıl önce devraldı. Köse, yedek parça, kaporta, boya, mekanik ve boyasız göçük düzeltme gibi birçok onarımın yapıldığı iş yerinde 10 kişiye istihdam sağlıyor.

14 / 24 Türk ipeğini dünyaya tanıttı Türk ipeği ve kendi tasarımlarıyla oluşturduğu markasıyla kısa bir sürede 10 ülkedeki 31 mağazada ürünlerini dünya piyasasıyla tanıştıran girişimci ve modacı Tuğba Kuzdere, her sezon özel hazırladığı plaj giyim, çanta ve fuların da aralarında bulunduğu koleksiyonuyla beğeni topluyor. Kuzdere, kısa sürede 10 ülkede 31 mağazaya ulaştı .

15 / 24 75 metrekarelik dükkandan güzellik sektörünün zirvesine Almanya'dan Türkiye'ye geldikten sonra 75 metrekarelik dükkanla güzellik sektörüne adım atan Ergül Keskin, yıllar içinde işlerini büyüterek kendi akademisini de kurmayı başardı. Hem sanata hem de güzellik sektörüne çocuk yaşlardan itibaren ilgi duyduğunu vurgulayan Keskin, Almanya'da kuaförlük ve güzellik uzmanlığı eğitimleri aldığını, Türkiye'ye döndükten sonra da kendi işini kurmak üzere çalışmalara başladığını dile getirdi. Keskin, "Girişimci olmak isteyen kadınlar için şunu söylemek isterim, hedeflerine ulaşmak için çabalasınlar. Bir insan istediği bir şeyi her zaman için elde edebilir. Önemli olan bunu yürekten istemek ve bunun için de gerçekten adım atmak. Hedef koyup, ona doğru koşsunlar." ifadelerini kullandı.

16 / 24 'Şehirli kadın'ın organik tarımdaki başarısı ABD'de organik tarım eğitimi aldıktan sonra çiftlik kuran Balcıoğlu, çevresindekilerin "şehirli kadın tarımdan anlamaz" ön yargısına rağmen vazgeçmediği tarımda uluslararası başarı elde etti. Sahadaki canla başla çalışmalarını görenlerin fikrini değiştirmeye başladığını anlatan Balcıoğlu, bugün yaklaşık 200 dekar zeytinlikte 10 bin zeytin ağacı olduğunu, Urla bölgesine özgü 4 farklı zeytin çeşidi yetiştirdiğini söyledi. İtalya'da aldığı Biol ödülünün ardından yurt dışından da talep gelmeye başladığını aktaran Balcıoğlu, küçük çaplı da olsa ihracata başladığını belirtti.

17 / 24 Anne-kız 'incir cipsi' ile girişimci oldu Aydın'da eşinin satamadığı incirleri ince ince keserek kurutan 41 yaşındaki kadın, üniversite öğrencisi kızının da desteğiyle bir yılda 400 kilogram incir cipsi sattı. Kadın olarak böyle bir konuda başarılı olmanın gurur verici olduğunu ifade eden Ünal, köyde kadınlara istihdam alanı da yarattığını, yanında 5 kişi çalıştığını belirtti. "Kadınlar yeter ki istesin, başaramayacağı bir iş yok." diyen Ünal, ihracat yapmayı da hedeflediklerini, bunun için kızının mezun olmasını beklediğini, gelecek için çok daha büyük planlarının olduğunu kaydetti.

18 / 24 'Peygamberler Şehri'nde turizme yön veriyor Şanlıurfa'da, ilk kadın girişimcilerden olan, aynı zamanda Turizmi Geliştirme Derneği Başkan Yardımcılığı yapan Rahime Yaşar, bu alandaki çalışmalarıyla kent turizminin gelişmesine katkı sağlıyor. Dünyanın en eski tapınak kalıntıları olarak kabul edilen 12 bin 500 yıllık geçmişe sahip Göbeklitepe ile Hazreti İbrahim'in doğduğu rivayet edilen bölgeye ev sahipliği yapan kentte 20 yılı aşkın süredir turizm acentesi işleten Yaşar, tüm ön yargılara rağmen hayalindeki işi yapmanın mutluluğunu yaşıyor.

19 / 24 Yemeği beğenmeyince 500 kişiye ekmek kapısı açtı Yaklaşık 12 yıl önce yemek yediği bir restoranın işletme müdürüne kızarak iş hayatına atılan Cevahir Asuman Yazmacı, açtığı restoranla Şanlıurfa'nın ilk kadın girişimcisi oldu. Yazmacı, Şanlıurfa ve bölge genelinde kadınlara hizmet etmekten duyduğu memnuniyeti anlatarak, şöyle konuştu: "Ben bu işi yaptım ve bölgede kadına bakış açısını değiştirdim. Bu başarının belki benim şahsımda Doğu kadınının aynı zamanda Urfa kadınının başarısı olduğunu gördüm. Kadınlara ne kadar inanır ve cesaretlendirirseniz o derece başarılı işler yaptıklarını görüyorum. Ben kadınlara yürekten inanıyorum. Hem çok başarılı oluyorlar hem de birbirlerine rol model olma konusunda katkı sunuyorlar. Bana artısı şehirde bir ilki gerçekleştirip ilk defa erkek egemen bir sektöre iyi bir marka kazandırmış oldum. Şehre gelen bütün konukları ağırlama anlamında burası bir marka haline dönüştü. Bölgeye de şehre de ekonomik değer kazandırdık." Yazmacı, işletmecisi olduğu tesislerde yaklaşık 500 kişiye istihdam sağladığını sözlerine ekledi.

20 / 24 'Erkek işi' denilen sektörde 15 kadın istihdam ediyor Samsun'da dekorasyon işiyle uğraşırken "erkek işi" diyenlere aldırmayıp KOSGEB desteğiyle doğal taş ve patlatma taş atölyesi kuran Filiz Doğan, iş yerinde 15 kadına da istihdam sağlıyor. Ve 4 ülkeye ihracat yapıyor.

21 / 24 İşçi olarak başladığı sektörde kendi markasını kurdu İşçi olarak başladığı biyoplastik sektörde destek almadan kendi fabrikasını kuran Hülya Akdeniz, geliştirdiği markasıyla dünyanın sayılı firmaları arasına girdi. Akdeniz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, plastik sektöründe çok az kadın girişimci olduğunu belirtti. Dünyada en büyük plastik sanayinin Türkiye'de olduğunu aktaran Akdeniz, sektörde çalışanların çoğunun erkek olduğunu dile getirdi. Kurduğu fabrikada hem ambalaj hem de ham madde üretimi yaptıklarını söyleyen Akdeniz, Türkiye'de sadece kendilerinin biyoplastik ürettiklerini aktardı. "Maalesef kadınların zor işlerin üstesinden gelemeyeceğini, uğraşamayacağını düşündükleri için sektördeki insanlar bizden çok fazla başarı beklemiyor." diyen Akdeniz, başarılı olunca herkesin şaşırdığını, takdir ettiğini ama kabullenmekte de zorlandığını vurguladı. Türkiye'de kadınlara "bilim adamı" olmanın yakıştırılmadığını söyleyen Akdeniz, "Girişimci kadınlara yılmamalarını tavsiye ediyorum." dedi.

22 / 24 Kolundaki bilezikleri satıp tavuk çiftliği kurdu Erzincanlı 43 yaşındaki ev hanımı Nuriye Beket Çakmak, köy hayatı ve tavuklara olan sevgisinden dolayı biriktirdiği para ve kolundaki bileziklerini satıp 40 bin kapasiteli tavuk çiftliği kurarak hem çocukluk hayalini gerçekleştirdi hem de kendi işinin patronu oldu. Nuriye Beket Çakmak, AA muhabirine, çiftliğin kapasitesini büyütmeyi hedeflediğini dile getirerek,"Daha önce ev hanımıydım, herhangi bir işle uğraşmadım. Hayalimi gerçekleştirmek için bu işi yapmaya karar verdim ve bunu başardığım için çok mutluyum. Evde oturan kadınlara böyle bir işle uğraşmalarını öneriyorum. Zor fakat zevkli bir iş. Burası 40 bin kapasiteli, tek isteğim ve hedefim 60 bin kapasiteli bir çiftlik kurup kendi çiftliğimin sahibi olmak." ifadelerini kullandı.

23 / 24 Cebinde 9 lirayla geldiği İstanbul'da iş kadını oldu Mersin'den İstanbul'a cebinde sadece 9 lirayla gelen ve ev kiralayacak parası olmadığı için Fatih Camisi'nin bahçesindeki banklarda kızıyla sabahlayan, evlerde, otellerde aşçılık yapan Gül Gürsel Altınöz, Fatih'te açtığı kahke imalathanesini 10 yıldır başarıyla işletiyor. "Başardım demek istemiyorum" diyen Altınöz, geldiği noktanın kendisini tatmin etmediğini, daha başarılı işlere imza atmak için aralıksız çalıştığını anlattı. Gül Gürsel Altınöz, tüm kadınların iş hayatında cesur olması, girişimci ruhuyla hareket etmesi gerektiğini ifade ederek, bu şekilde akıllı yatırımla kadınların mutlaka başarıya ulaşacaklarını sözlerine ekledi.