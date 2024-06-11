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  4. Kadın maganda genç kızlara dehşeti yaşattı! Kocaeli Valisi 'gereği yapıldı' diye paylaştı... Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler

Kadın maganda genç kızlara dehşeti yaşattı! Kocaeli Valisi 'gereği yapıldı' diye paylaştı... Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler

11.06.2024 10:14
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Kocaeli'deki kadın magandanın genç kızlara yaptıkları sosyal medyada olay oldu. Farklı tarihlerde kızlara şiddet uygulayarak, küfür ve tehdit eden B.K.'nın görüntüleri büyük tepki çekerken, polis ekipleri harekete geçti. B.K. ve arkadaşı gözaltına alınırken, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz şüphelilerin emniyete getirildiği anların fotoğrafını, "Gereği yapıldı" notuyla paylaştı.

Körfez’de ikamet ettiği öğrenilen B. K.’nın farklı zamanlarda genç kızlara şiddet uyguladığı görüntüler sosyal medyada adeta infial yarattı. Büyük tepki çeken görüntülerin birinde sokak ortasında genç bir kızı saçlarından tutup tekmeleyen şüphelinin "Çocuğuna sahip çık. 19 yaşındasın, 2 yaşında kızın var" diyerek darp ettiği anlar yer aldı. Görüntülerin devamında ise B.K.’nın kızı yere atarak yeniden tekmelediği ve saçlarından tutarak kaldırdığı görüldü.

"BİR DAHAKİNE AYNAYA BAKAMAZSIN"

Aynı zamanda görüntülerde, zanlının sokak ortasında genç kızı darp ettikten sonra, "Bak seni uyarıyorum. Bir dahakine aynaya bakamazsın. ’Sana vurmayacağım’ dedim. Küçücüksün. Benim sevgilim var, bunun da sevgilisi var. Körfez’de bir tanesine denk gelirsen öldürürüm seni. Ben ömrünü vermişim. Yemin ederim öldürürüm seni" diyerek tehdit ettiği duyuldu.

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"KİM KURTARACAK SENİ BURADAN"

Evde çekilen bir diğer görüntüye ise B.K.’nın başka bir kızın kafasına vurup, "Kim kurtaracak seni buradan" ifadelerini kullanarak küfür ettiği, şiddet gören genç kızın ise korku dolu bakışlarla "Abla tamam sakin ol" dediği anlar yansıdı.

"KÖRFEZ’İN ÇOCUKLARINDAN UZAK DURACAKSIN"

Yine ev ortamında kaydedilen bir başka görüntüde de zanlının bu kez de farklı bir kıza psikolojik baskı uyguladığı görüldü. Başka kişilerin de bulunduğu ev ortamında baskı altına alınan kızın, "Tamam abla ben zaten onu her yerden engelledim" dediği, B.K.’nın da, "Tanımayacaksın zaten. Körfez’in çocuklarından uzak duracaksın. Bir araştır. Belki karısı var, belki sevgilisi var" diyerek genç kızı korkuttuğu anlar cep telefonun kamerasıyla kaydedildi.

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"KALK, NEFES ALAMIYORUM"

Bir diğer görüntüde ise darp edilen başka bir kızın nefes nefese kaldığı görüldü. B.K’nın üzerine çıkarak sorular sorduğu, şiddet gösterdiği kızın da, "Kalk, nefes alamıyorum" dediği duyuldu.

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KOCAELİ VALİSİ 'GEREĞİ YAPILDI' DİYEREK PAYLAŞTI

Şiddet görüntülerinin bugün sosyal medyada yayılmasının ardından harekete geçen Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, B.K. ile G.K.’yı gözaltına aldı.

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Şüphelilerin, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz şüphelilerin emniyete getirildiği anların fotoğrafını, "Gereği yapıldı" notuyla paylaştı.

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(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Kocaeli darp kız
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