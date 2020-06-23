Kadın prezervatifi nedir? Nasıl takılır?

Kadın prezervatifi, vajina ve anüs içerisinde kullanılabilir. Hamileliğe ve cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlara (CYBH) karşı koruma sağlar. Kadın prezervatifi, 9 ila 17 cm uzunluğunda, her iki ucunda bir halka bulunan yumuşak, plastik bir poşete benzer ve erkek prezervatiflerine bir alternatif olarak üretilmiştir.

Kadın Prezervatifi Nasıl Kullanılır?

Kullanmadan önce mutlaka kullanma talimatlarını okuyun. Eğer son kullanma tarihi geçmişse veya üzerinde minik delikler, yırtıklar varsa kullanmayın. Ayrıca kadın prezervatifini vajinanın içine seks yapmadan sekiz saat öncesine kadar yerleştirebilirsiniz.

İlişki sırasında herhangi bir ses duyulmaması ve birleşmeyi kolaylaştırmak için su bazlı veya yağ bazlı kayganlaştırıcı uygulayabilirsiniz.

Orta ve başparmağınızla kondomun kapalı ucundaki halkayı sıkın ve bir tampon gibi vajinaya sokun. İşaret parmağınızı kondomun açık ucundan sokarak gidebildiği yere kadar itin ve vajinaya yerleştirin.

Prezervatifin dönmesine ya da katlanmasına izin vermeyin. Dış halkanın, yani ucu açık olan kısmın vajinanın dışında kaldığından emin olun, labia'nın yaklaşık 2,5 cm uzağında olacak.

Vajinanın ve kondomun dış yüzeyi arasında penisin kaymamasına dikkat edin. Seks sırasında, prezervatifin dış halkasının vajinaya itilmediğinden emin olun.

Seks yaptıktan sonra prezervatifi dikkatlice çıkarın. Dış halkayı döndürerek, spermin prezervatifin içinde kalmasını sağlayın ve yavaşça vajinanızdan dışarı çekin.

Anal seks sırasında kullanmak için, iç halkayı çıkarın ve dış halkayı dışarıda bırakacak şekilde kondomu parmağınızla içeri doğru itin. Çıkartırken yine yavaş ve dikkatli olmalısınız. Kadın prezervatifi anal seks için henüz onaylanmamıştır ancak cinsel yolla bulaşan hastalıklardan ve HIV virüsünden koruma sağlar.

Kadın prezervatifini ilk kez kullandığınız zaman, cinsel ilişki sırasında yerinde olduğundan emin olun. Kullandığınız prezervatifi kesinlikle tekrar kullanmayın.

Kadın Prezervatifinin Avantajları

Prezervatifler cinsel yolla bulaşan enfeksiyonların önlenmesine yardımcı olan tek doğum kontrol yöntemidir. Hamileliği önlemek için zaten farklı bir doğum kontrol yöntemi uyguluyor olsanız bile, cinsel yolla bulaşan hastalıklara karşı korunmanıza yardımcı olmak için her cinsel ilişkide prezervatif (kadın veya erkek) kullanmak gerekir.

Lateks alerjisi veya duyarlılığı olan kişiler için iyi haber: Erkek prezervatifinin aksine, kadın prezervatifleri nitril adı verilen yumuşak plastik bir materyalden yapılır. Tamamen hipoalerjeniktir ve hassas genital cildi tahriş etmez.

Kadın prezervatifi erkek prezervatifinden daha büyük olduğundan ve penisin etrafını sıkıca sarmadığından, partnerinizin penisine daha fazla soluklanma alanı bırakır, ereksiyon süresini de uzatır. Bu, çoğu erkeğin kadın prezervatifini tercih etme nedenidir.

Vajinal ilişki sırasında, prezervatifin iç halkası partnerinizin penis ucunu harekete geçirebilir ve dış halka da vulva ve klitorisinize sürtebilir. Bu küçük temaslar, iki tarafın da daha çok zevk almasını sağlar. Ayrıca ön sevişmenin bir parçası olarak partnerinizden prezervatifi onun yerleştirmesini isteyebilirsiniz.

Kadın Prezervatifinin Dezavantajları

Kadın prezervatifi plastik poşet benzeri bir ürün olduğu için cinsel ilişki sırasında ses çıkarabilir. Bu da rahatsız edici bir durumdur, ancak bu sesi azaltmak için yağ veya kayganlaştırıcı kullanılabilir.

Fiyat olarak erkek prezervatifinden daha pahalıdır. Ayrıca kullanımı da çok yaygın olmadığı için her yerde kolayca bulunamayabilir.

Kadın prezervatifleri erkek prezervatiflerinin yaklaşık iki katı büyüklüğündedir ve vajinaya ya da anüse yerleştirildikten sonra plastik halka kısmı dışarıda kalır. Bu da kadınların kendilerini rahatsız hissetmelerine neden olabilir.

Belki de kadın prezervatifinin en büyük dezavantajı vajinaya sokulmasının gerekmesidir. Anatomisine aşina olmayan kadınlar veya eşleri için bu durum zorlayıcı veya rahatsız edici olabilir. Çoğu kadın da prezervatifi doğru yerleştirip yerleştirmediğinden emin olamaz ve endişelenir ki doğru yerleştirilmediğinde prezervatifin vajinanın içine doğru kayması da mümkündür.

İlişki Sırasında Prezervatifin Yırtılması

Kadın prezervatifinin yırtılması doğru kullanıldığında olası değildir. Ancak yine de böyle bir durum yaşanırsa ya da vajinadan çıkarıldığı sırada sızma olursa yapabileceğiniz birkaç basit şey var: