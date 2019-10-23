Kadın sağlığına fayda sağlayan yiyecek ve içecekler

Sizin için yararlı besin kaynağı olabilecek ve sağlıklı bir vücuda sahip olmanıza katkıda bulunacak yiyecek ve içeceklerin bir listesini hazırladık.

LİMON SUYU METABOLİZMAYI ARTIRIR

Limon suyu sindirim sürecinde çok önemlidir, çünkü yaşlandıkça midemizdeki asitlerin miktarı azalır. Bir çalışma, kadınların % 30'undan fazlasının, atrofik gastrit ile (mide iltihabı) mücadele ettiğini gösteriyor. Bu sağlık problemi kanser öncüsü olarak da görülebiliyor. Limon asitlerindeki narenciye flavonoidleri kanserle mücadelede ve iltihaplanmayı azaltmada yardımcı olan detoksifikasyon yeteneklerine sahiptir.

AHUDUDU ÇAYI ADET KRAMPLARINI AZALTIR

Ahududu çayı, kadın vücudu için gerekli olan vitamin ve minerallerin doğal olarak yüksek olması nedeniyle kadınların sağlığına faydalı olan iyi bilinen bir içecektir. Demir, kalsiyum, potasyum, B, A, C ve E vitaminleri içerir. Hamile kadınlar tarafından doğumlarını kolaylaştırmak ve kısaltmak için yaygın olarak kullanılır, ancak aynı zamanda premenstrüel sendrom (PMS), ağır kanama ve ağrılı kramp semptomlarını hafiflettiği de kanıtlanmıştır. Bu, hormonları dengeleyen ve uterus duvarlarını güçlendiren içerdiği yüksek vitamin ve minerallerden kaynaklanmaktadır.