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Kadın sağlığına fayda sağlayan yiyecek ve içecekler

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
KADIN SAĞLIĞI HABERLERİ  | 23.10.2019 09:36 | Son Güncelleme

Kadınların doğru türde yiyecek ve içecekleri tüketmesi sağlıklarını olumlu yönde etkileyebilir. Yapılan araştırmalar bazı yiyecek türlerinin hastalıkları önlediğini bile gösteriyor.

Kadın sağlığına fayda sağlayan yiyecek ve içecekler

Sizin için yararlı besin kaynağı olabilecek ve sağlıklı bir vücuda sahip olmanıza katkıda bulunacak yiyecek ve içeceklerin bir listesini hazırladık.

LİMON SUYU METABOLİZMAYI ARTIRIR

1

Limon suyu sindirim sürecinde çok önemlidir, çünkü yaşlandıkça midemizdeki asitlerin miktarı azalır. Bir çalışma, kadınların % 30'undan fazlasının, atrofik gastrit ile (mide iltihabı) mücadele ettiğini gösteriyor. Bu sağlık problemi kanser öncüsü olarak da görülebiliyor. Limon asitlerindeki narenciye flavonoidleri kanserle mücadelede ve iltihaplanmayı azaltmada yardımcı olan detoksifikasyon yeteneklerine sahiptir.

AHUDUDU ÇAYI ADET KRAMPLARINI AZALTIR

2

Ahududu çayı, kadın vücudu için gerekli olan vitamin ve minerallerin doğal olarak yüksek olması nedeniyle kadınların sağlığına faydalı olan iyi bilinen bir içecektir. Demir, kalsiyum, potasyum, B, A, C ve E vitaminleri içerir. Hamile kadınlar tarafından doğumlarını kolaylaştırmak ve kısaltmak için yaygın olarak kullanılır, ancak aynı zamanda premenstrüel sendrom (PMS), ağır kanama ve ağrılı kramp semptomlarını hafiflettiği de kanıtlanmıştır. Bu, hormonları dengeleyen ve uterus duvarlarını güçlendiren içerdiği yüksek vitamin ve minerallerden kaynaklanmaktadır.

MACA KÖKÜ MENOPOZ SEMPTOMLARINI İYİLEŞTİRİR

3

Maca, brokoli, karnabahar, lahana gibi lahanagiller familyasından bir sebzedir. Bitkinin yenilebilir ana kısmı, köküdür. Beyazdan siyaha kadar değişen birçok renkte bulunur ve toz halinde bulunabilir. Maca sıcak basması, ruh hali değişimleri ve uyku sorunları gibi menopoz semptomlarını hafiflettiği kanıtlanmıştır. Ayrıca geleneksel olarak doğurganlığı arttırmak, ruh halinizi iyileştirmek ve hormonlarınızı dengelemek için kullanılmıştır.

BROKOLİ KIRIŞIKLARLA MÜCADELE EDER

4

Brokoli, sağlığınıza zarar veren çeşitli sorunları çözen bir sebzedir. Bir bardak brokoli, kolajen üretimi için çok önemli olan vitaminlerin% 100'üne sahiptir. Kolajen cilde esnekliğini verir. Ayrıca hücre yenilenmesine yardımcı olan ve yaşlı cilt hücrelerinin yenileriyle değiştirilmesine yardımcı olan A vitamini bakımından da zengindir.

KAJU KAS HAREKETİNE YARDIMCI OLUR

5

Kaju fıstığı, özellikle magnezyum, potasyum, fosfor, çinko ve selenyum gibi iyi bir mineral kaynağıdır ve kalbinizin ve kaslarınızın elektriksel hareketi için gerekli olan ve vücut hareketleri için önemli olan bazı demir, mangan ve bakır içerirler.

KİNOA SAÇ KÖKLERİNİ GÜÇLENDİRİR

6

Kinoa tam protein, artı lif sağlayan ve dolum yapan bitki bazlı bir besindir. Ayrıca tam tahıllı ve süper gıda olarak kabul edilir. Yüksek protein içeriği saç köklerini korur ve besler, içindeki nemlendiriciler saç derisini besler. Kirlilik ve toz gibi çevre koşullarından korumak için saç üzerinde görünmez bir film oluştururlar.

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