Kadının orgazm süresi nasıl uzatılır?

Seks sırasında her iki tarafın da eşit derecede tatmin olması ilişkinin esas kuralıdır. Kadın orgazmı söz konusu olduğunda, kadınların daha geç doyuma ulaşmaları başka bir isteği de beraberinde getirir. Halihazırda orgazm konusunda bu kadar zorlanan kadınlar, bu anı yaşadıklarında hemen bitmesini istemezler. Kadınların orgazma ulaşmaları erkeklere göre daha karmaşık bir mekanizmanın sonucu olsa da nihayetinde biraz çaba ile mümkün bir durumdur. Orgazm süresinin kısalığından yakınan kadınların ve partnerlerinin ilişkilerinde yapacakları ufak dokunuşlarla bunun üstesinden gelmeleri ise oldukça kolay. 1. Rahat olmak ilk kural Kadınların cinsellikle ilgili konularda erkekler kadar rahat olmadığı gerçeği orgazmı doğrudan etkileyen bir faktör. Bu tavsiye kadınlar için. Seks her iki taraf için de olduğuna göre, kadınların kendini rahat hissetmesi de aslında olağan. Tabii önce bu konudaki tabuları bir kenara bırakıp, sekse olan bakış açısını değiştirmek şart. Arada bir ses çıkartıp partnerinize geri bildirimlerde bulunmak onun da rotasını muhakkak etkileyecektir. Partnerlerinin kendisine dokunmasına izin veren kadınlar, onlara dokunmaktan çekinirler. Bu çelişkiyi aştığınız zaman sizin de sekse katılımınız artacağı için orgazm süreniz de doğal olarak biraz farklılaşacaktır.

2. Adı üstünde: Ön sevişme Ön sevişme kadınlar için önemlidir, bedenin sekse hazırlanmasını sağlar. Ön sevişmeyi biraz uzatıp uyarılmayı biraz artırmak orgazm süresi üzerinde doğrudan etkilidir. Ön sevişme sadece sekse başlangıç olarak sınırlı tutulmamalı. Bu paketin içinde dokunmak, sarılmak, dans etmek, erotik filmler seyretmek, masaj gibi farklı aktiviteler de mevcut, seçenekler çok. Kaliteli bir cinsel birleşmeyi ön sevişmenin belirlediğini unutmayın. Ön sevişme, sevişmenin altın anahtarıdır. 3. Sıradan olmak mı, orgazm olmak mı? Özellikle uzun ilişkilerin en büyük sorunlarından biri sıradanlık, cinsel ilişkiyi de net olarak etkiler. Uzmanlar ilişkilerde monotonluğun kırılması için birkaç öneri ile çiftlerin karşısına çıkar. Flörtleşme, randevulaşma cinsel yaşama renk katan öneriler arasında bulunur. Tabii burada sınırlar tamamen size ve hayal gücünüze bağlı. Ama farklılığın orgazm sürenize doğrudan etki edeceğini net bir biçimde söyleyebiliriz. Öneriler bununla da sınırlı değil. Seksi yatak odasından çıkartmak da seçenekler arasında. Bütün ev sizin. Partnerinizle iki yabancı gibi kaçamak yapacağınız otel odaları da.

4. G noktasına odaklanma hatası Bir başka hata ise sürekli G noktasını arayıp, diğer zevk bölgelerini gözden kaçırmak. Vajina ve cinsel uzuvlar içerisinde G noktası o kadar küçük bir yer kaplar ki adı o nedenden dolayı nokta. Yani kumsaldaki küçücük bir kum tanesi gibi. Sadece G noktasına odaklanmak yerine vajinal orgazma doğru yol almak da seçenekler arasında. Hatta G noktası kadar konu edilmeyen, sürekli ötelenen klitorisin de orgazm konusundaki işlevi göz ardı edilmemeli. 5. Mola alın Kendini ve bedenini iyi tanıyan kadınlar orgazma ulaşacakları zamanın da fakına varabilirler. İşte tam bu noktada küçük molalar vermek, orgazm hakkını stoklamaya yarayarak o son çizgide ulaşılacak orgazmın hem kalitesini hem de süresini uzatır. Süreyi iyi ayarladıktan sonra ufak tefek geri çekilmelerin bir sakıncası yok. Tabii bu arada siyaset tartışmaya başlayıp memleketi kurtarmaya çalışmayın. Burada sözü edilen molalar, birleşme sırasındaki çekilmelerden oluşuyor ve tabii bu küçük aralarda sevişmeye devam etmek gerek. Bu molaların tahrik edici yönünü zamanla keşfedeceksiniz.

6. Stresi kovun Seks stres oranının düşürür, ancak aşırı stres de seksin kalitesini düşürür. Peki bu durumda ne yapılabilir? Stres yüküne göre sekse karar verilebilir. Çok yoğun geçen bir günün ardından önce hafif bir rahatlama şart gibi. Kısa bir yürüyüş, ılık bir duş ya da sevimli bir sohbet. Yapabilenler yatak odalarının kapılarında hatta evin girişinde stres yükünü bırakabilirseler hem genel sağlıkları hem de seks yaşamları ile ilgili çok başarılı bir hamle gerçekleştirmiş olurlar. Ha ben sevişerek stres atıyorum diyenlere bir sözümüz yok. Başarılı oluyorlarsa gerçekten stresten kurtulmanın en güzel biçimi. 7. Kegel ezgersizlerini duydunuz mu? Vajinanın etrafını saran kaslara vajinal kaslar, onları güçlendirmek için yapılan hareketlere de kegel egzersizleri denir. Bu egzersizler kadınlara vajina kaslarını daha verimli kullanmayı öğretir. Aslında bütün kadınlar bu kasları nasıl kullanacağını bilirler ve birçok kez bunun pratiğini yaparlar. Nasıl mı? Çok sıkışınca idrarı tutmaya yarayan kaslar tam olarak bu kaslardır. Bu kaslar açılmadan rahatlamanın imkanı yok. İşte kegel egzersizleri seks sırasında vajinanın penisi daha iyi kavraması için yapılan hareketlerdir. Hem kadının hem de erkeğin aldığı haz miktarını artırır. Doğal olarak da orgazm süresini uzatır.