Kadınlar artık daha iyi orgazm olacak

Bilim insanları cinsel gücü artıran ve kadınların orgazm olmasına yardım eden 'öpücük hormonu' üzerinde çalışıyor. Daha çok ergenlik ve doğurganlıkla ilişkilendirilen hormonun bu kez kadınlara fayda sağlaması üzerinde duruluyor.

Daha çok "öpücük hormonu" olarak bilinen Kisspeptin, daha önce ergenlik ve doğurganlık ile bağlantılıydı, ancak yeni araştırmalar, aşırı derecede düşük seks hareketlerinden veya hipoaktif cinsel istek bozukluğundan muzdarip olan kadınlara fayda sağlayabileceğini gösteriyor.

DÜŞÜK CİNSEL DÜRTÜ KADINLARIN %40 INI ETKİLİYOR

Testosteron hormonu, kadınların isteklerini iyileştirmek için verilir; ancak yüzde ya da vücudun çeşitli yerlerinde kıllanma ve sesin kalınlaşması gibi komplikasyonları vardır. Öpücük hormonu Kisspeptin'in potansiyel komplikasyonları belirsizdir.

Belçika'nın Liege Üniversitesi'nden Profesör Julie Bakker ''yapılan araştırmalar cinsel isteği düşük olan kadınların tedavi edilmesi için heyecan verici bir çalışma. Bunun için daha iyi bir tedavi yöntemi yok'' diye konuştu.

HORMON CİNSEL İSTEĞİ TETİKLİYOR

Araştırmacılar, kisspeptinin, dişi farelerde cazibe ve cinsel davranışa neden olduğunu keşfettiler.

Almanya Saarland Üniversitesi'nden Professor Ulrich Boehm, "Bugüne kadar, beynin yumurtlama, cazibe ve cinsiyeti nasıl birbirine bağladığı hakkında çok az şey biliniyordu.

'Artık tek bir molekülün - kisspeptin - birbirine paralel çalışan farklı beyin devreleri vasıtasıyla tüm bu yönlerini kontrol ettiğini biliyoruz.'

Hipoaktif Cinsel İstek Bozukluğu nedir?

Hipoaktif cinsel istek bozukluğu (HSDD), kişisel sıkıntıya neden olan ya da ilişkilerini etkileyen bir noktada seks yapmaya devam eden bir kadının ilgisizidir.

Sebepler genellikle karmaşıktır, ancak kanser veya seksüel dürüyü azaltacak ilaçlar gibi altta yatan bir duruma bağlı olabilir.

Menapoz veya hamilelik çevresindeki hormonal değişiklikler de sorumlu olabilir.

Depresyon gibi ruh sağlığı koşulları bu durumla ilişkilendirilirken, aldatılan veya cinsel taciz gibi duygusal sıkıntılar da bozuklukla bağlantılıdır.

Bir seks terapisti temel koşulların veya sorunların tedavisine yardımcı olabilir. Östrojen veya progesteron temelli tedavi gibi hormonal tedaviler de öngörülebilir.