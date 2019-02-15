Kadınlar çözümü saçlarında buluyor! Değişim dopamini artırıyor

Üsküdar Üniversitesi NP Feneryolu Tıp Merkezi Psikiyatri Uzmanı Doç. Dr. Gökben Hızlı Sayar, dopamin kimyasalının yaşamdaki yeri hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.

GÜNLÜK HAYATTA DOPAMİNSİZ YAŞAYAMIYORUZ

“Günlük hayatta dopaminsiz yaşayamıyoruz, haz veren her şey dopamin salınımını artırır” diyen Doç. Dr. Gökben Hızlı Sayar, “Yemek yaptığımızda eşimizin ‘Eline sağlık’ demesi, çocuğumuzun mutlu sağlıklı olduğunu görmek, bir beğeni ifadesi günlük yaşamımızda azar azar dopamin salgılıyor ve bu bize yetiyor. Fakat dopamin salgılanmasında genetik ya da sonradan ortaya çıkan bozukluklar olabiliyor. Bununla beraber sosyal imkânlar, koşullar itibariyle dar bir çevrede yaşıyorsak haz alabileceğimiz nesnelerin sayısı azsa ve bir yandan da o dopamine ihtiyaç duyuyorsak o zaman ulaşabildiğimiz haz verici etkinliklere daha fazla yönelebiliyoruz. Birçok davranışsal bağımlılığın kökenindeki sorunlardan birisi de budur” şeklinde konuştu.

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