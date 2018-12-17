KADIN

Kadınlar, daha iyi orgazm için 10 bin TL ödüyor!

Sibel Ozdemir Sibel Ozdemir
AŞK - CİNSELLİK HABERLERİ  | 17.12.2018 10:38 | Son Güncelleme

Daha iyi bir orgazm için 10 bin TL verir misiniz? Avustralyalı kadınlar libidolarını artırmak için 'O-boost' adı verilen tedaviye başvuruyor. 10 bin TL değerindeki işlemin, idrar tutamama veya mesane kontrolü olmayan kadınlar için de faydalı olduğu iddia ediliyor.

Kadınlar, daha iyi orgazm için 10 bin TL ödüyor!

Avustralyalı cerrahlar, kadınlara daha iyi orgazm verecek bir tedavi sunuyor. “O-boost” enjeksiyonu denen uygulamada, klitoris ve libidonun 'yağlaması' artırılarak kadın orgazmının geliştirildiği iddia ediliyor.

3

Tedavi için öncelikle klitoris ve ön vajina duvarına uyuşması lokal anestezi uygulanıyor. Daha sonra koldan alınan kan (sadece trombosit toplanıyor) aktive edilir ve büyüme faktörlerini serbest bırakmak için tetiklenir. Bu işlemin kadınları orgazmın doruğuna çıkaracağı iddia ediliyor.

2

İşlem ihtiyaç duyulursa iki kez daha uygulanıyor, daha sonra ise yılda bir kez tekrarlanıyor. Süreç 'minimal acı' olarak tanımlanır ve 'idrara çıkma' dürtüsü en yaygın yan etki olarak kabul edilir. Tedaviden hemen sonra hasta, şişlik, morarma ve iğne giriş noktalarında kanama yaşayabiliyor.

4

Uzmanlar işlemin doku onarımını ve yeni kan hücrelerinin oluşumunu tetiklediğini söyleyerek tedavinin tamamen doğal olduğunu söylüyorlar. Tedavi ayrıca mesane zayıflığı problemi olan kişilere de fayda sağlıyor.

Cinsel ilişki içinse 24 saat beklenilmesi öneriliyor.

PARTNERAmerika'da kısa mayo giyenler hapse atılıyordu!Amerika'da kısa mayo giyenler hapse atılıyordu!
Cinsel ilişkide kaç kalori harcanır?Cinsel ilişkide kaç kalori harcanır?
Kim daha önce orgazm olmalı? Kadın mı, erkek mi?Kim daha önce orgazm olmalı? Kadın mı, erkek mi?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
orgazm O-boost

En Çok Okunan Haberler

Aşk iddialarından sonra Hadise'den Beyazıt Öztürk paylaşımı!

Aşk iddialarından sonra Hadise'den Beyazıt Öztürk paylaşımı!

Şeyma Subaşı'na büyük teklif!

Şeyma Subaşı'na büyük teklif!

Hakan Yılmaz'ın ismi Fatih Sarıalioğlu ve Şafak Sezer arasındaki görüşmede geçti

Hakan Yılmaz'ın ismi Fatih Sarıalioğlu ve Şafak Sezer arasındaki görüşmede geçti

Dilan Çiçek Deniz'in paylaşımına beğeni yağdı!

Dilan Çiçek Deniz'in paylaşımına beğeni yağdı!

Kadınlar, daha iyi orgazm için 10 bin TL ödüyor!

Kadınlar, daha iyi orgazm için 10 bin TL ödüyor!

17-23 aralık haftalık burç yorumları

17-23 aralık haftalık burç yorumları

İlginizi Çekebilir

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

Şüpheli cinsel ilişki sonrası ne yapılmalı?

Şüpheli cinsel ilişki sonrası ne yapılmalı?

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Orgazm sorununu kendiniz de çözebilirsiniz

Orgazm sorununu kendiniz de çözebilirsiniz

Cinsel ilişki süresi ne kadar olmalı?

Cinsel ilişki süresi ne kadar olmalı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cinsel ilişkide kaç kalori harcanır?

Cinsel ilişkide kaç kalori harcanır?

Kim daha önce orgazm olmalı? Kadın mı, erkek mi?

Kim daha önce orgazm olmalı? Kadın mı, erkek mi?

Şüpheli cinsel ilişki sonrası ne yapılmalı?

Şüpheli cinsel ilişki sonrası ne yapılmalı?

İsmi yeni olsa da deneyimler çok tanıdık! İşte orgazm boşluğu

İsmi yeni olsa da deneyimler çok tanıdık! İşte orgazm boşluğu

Çok mastürbasyondan nasıl kurtulurum?

Çok mastürbasyondan nasıl kurtulurum?

Libidonun bir numaralı katili belli oldu! İşte yatak odasını en çok etkileyen sorun

Bir numaralı katil! İşte yatak odasını etkileyen en önemli sorun

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.