Kadınlar doğum yaptıktan yıllar sonra bile "hayalet bebek tekmelerini" hissedebiliyor

Avustralya'daki Monash Üniversitesi'nden bilim insanları internet üzerinden, hamilelik geçirmiş 197 Avustralyalı kadının katıldığı bir anket gerçekleştirdi.
Araştırmacılar kadınların yüzde 40'ının doğum sonrası hayalet fetüs tekmeleri hissettiğini ve bu hissin doğumdan sonra ortalama 6,8 yıl boyunca korunduğunu ortaya koydu.
Bir kadındaysa bu tuhaf his 28 yıl sonraya kadar devam etti. Bu tekmeleri deneyimleyen kadınların yüzde 40'ı bunu haftada bir kereden fazla hissettiklerini söylerken, bu katılımcıların yüzde 20'si ise her gün hissettiklerini ifade etti.
Katılımcıların bu tekme hissiyle ilgili duygularıysa hamilelik sürecinde içinde bulundukları şartlara bağlı olarak farklılıklar gösteriyor.
Bazı kadınlar bu hayalet tekmelerin nostalji ve huzur duyguları uyandırdığını ifade ederek bunu olumlu bir deneyim olarak bildirirken, katılımcıların bir kısmıysa bu tekmelerin afallamış ve üzgün hissetirdiğini söyledi.
Ankete katılanların yüzde 27'si tekmelerin kendilerini olumsuz etkilediğini söylüyor ve bunu ifade eden bireyler çoğunlukla kürtaj olmuş, ölü doğum ya da düşük yapmış veya travmatik bir doğum geçirmiş kadınlardan oluşuyor.
Hamileliğinin 24. haftasında ölü doğum yapan ve ismi paylaşılmayan bir katılımcı şunları söyledi: Vücudumun hala hamile olduğum düşüncesine "kanması" beni gerçekten kötü hissettiriyor. (Doğum sonrasında bu tekmelerin) vücudumun normale dönmesinden (kaynaklandığını düşünmüştüm), bir yandan da bebeğimin hala ölmediğine dair hüsnükuruntu olduğunu.
Araştırmacılar bu tekmelerin biyolojik bir açıklamasını henüz yapamasalar da bu sonuçların doğum sonrası hayalet tekmelerin "yaygın deneyimlenen" bir hisse işaret ettiğini yazdı.
Ekip aynı zamanda bu tekmelerin anksiyete ve depresyona yatkın kadınlar için bir risk faktörü olduğunu belirtti.
Bilim haberleri yayını The New Scientist'e konuşan Yale Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Philip Corlett şunları söyledi: Bu (deneyimin kökeni - ç.n.) beyinlerimizin vücudumuzu nasıl algıladığına kadar takip edilebilir. Gebelik sonrasında bir kadının beyni hala bu hislerin oluşmasını bekleyebilir ve bu, vücutta bazı değişikliklere neden olur.
(Independent)
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