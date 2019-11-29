Kadınlar doğum yaptıktan yıllar sonra bile "hayalet bebek tekmelerini" hissedebiliyor

Avustralya'daki Monash Üniversitesi'nden bilim insanları internet üzerinden, hamilelik geçirmiş 197 Avustralyalı kadının katıldığı bir anket gerçekleştirdi.

Araştırmacılar kadınların yüzde 40'ının doğum sonrası hayalet fetüs tekmeleri hissettiğini ve bu hissin doğumdan sonra ortalama 6,8 yıl boyunca korunduğunu ortaya koydu.

Bir kadındaysa bu tuhaf his 28 yıl sonraya kadar devam etti. Bu tekmeleri deneyimleyen kadınların yüzde 40'ı bunu haftada bir kereden fazla hissettiklerini söylerken, bu katılımcıların yüzde 20'si ise her gün hissettiklerini ifade etti.

Katılımcıların bu tekme hissiyle ilgili duygularıysa hamilelik sürecinde içinde bulundukları şartlara bağlı olarak farklılıklar gösteriyor.

Bazı kadınlar bu hayalet tekmelerin nostalji ve huzur duyguları uyandırdığını ifade ederek bunu olumlu bir deneyim olarak bildirirken, katılımcıların bir kısmıysa bu tekmelerin afallamış ve üzgün hissetirdiğini söyledi.

TEKME HİSSİ OLUMSUZ ETKİLİYOR

Ankete katılanların yüzde 27'si tekmelerin kendilerini olumsuz etkilediğini söylüyor ve bunu ifade eden bireyler çoğunlukla kürtaj olmuş, ölü doğum ya da düşük yapmış veya travmatik bir doğum geçirmiş kadınlardan oluşuyor.