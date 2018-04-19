Kadınlar en çok Kendal Jenner'in meme uçlarından istiyor

ABD’nin New York kentinden estetik cerrah ve meme ameliyatı üzerinde uzman Norman Rowe, estetik ameliyatın giderek daha popüler hale geldiğini belirterek, en popüler ameliyatlardan birinin meme ucu ameliyatı olduğunu ifade etti.

New York Post’a konuşan estetik cerrah Rowe “Son zamanlarda belirgin göğüs uçları çok popüler oldu ve trend halini aldı. Birçok hasta göğüs uçlarında çıkıntılı bir görüntü istiyor” dedi.

Rowe, hastalarının ameliyat taleplerinde vücut hatlarını öne çıkaran giysiler giyen ünlülerden ilham aldığını ve bunlardan birinin sık sık ‘seksi ve kadınsı’ göğüs uçlarının görülebileceği giysiler giyen Kendall Jenner olduğunu ifade etti.

Rowe “Bir hastam ‘Kendall Jenner’ı seviyorum, sütyen takmamasını da. Göğüs uçlarını göremiyorsunuz ama sivriliğini görebiliyorsunuz. Bence bu çok seksi ve kadınsı bir şey’ dedi” ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 10 dakika süren operasyonda meme ucunun rengi, sertliği ve şekli değiştirilebiliyor. 700 dolardan başlayan ameliyatta hastanın meme ucuna dolgu enjekte ediliyor ve bu şekil yaklaşık iki yıl korunabiliyor.

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