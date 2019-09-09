Kadınlar evlendikten sonra cinsel isteğini kaybediyor ama, erkekler...

Yeni yapılan bir çalışmaya göre kadınlar evlendikten sonra cinsel arzularını yitiriyor. Ancak, 400'den fazla yeni evlinin katıldığı araştırmaya erkeklerin isteğinde bir değişme yok.

ABD’li araştırmacılar, kadınların evliliklerin ilk 4 yılında cinsel dürtülerinin yüzde 16'ya düştüğünü saptadılar. Bu, çocuk sahibi olan çiftler için de geçerliydi.

Çalışmaya katılan çiftlere, cinsel istekleri, çocuk sahibi olma gibi aile koşullarında yapılan değişiklikler ve evliliklerindeki memnuniyet soruldu.

ERKEKTE DURUM DEĞİŞMİYOR

Sonuçlar, kadınların tutkuya duydukları iştahın evlilikten kısa süre sonra azaldığını ve düşmeye devam ettiğini, erkeklerde ise değişmeden kaldığını gösterdi.

Çalışmaya göre eşin cinsel arzusundaki uyumsuzluk ileride karşılıklı anlaşmazlıklara, tartışmalara ve sonunda boşanmalara yol açabildiği söyleniyor.

Florida Eyalet Üniversitesi'nden Psikologlara göre, kadınlar evlendikten sonra kendilerini daha çok güvende hissediyorlar bununla birlikte de ilişki içinde kur yapmayı önemsemiyorlar.