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Kadınlar evlendikten sonra cinsel isteğini kaybediyor ama, erkekler...

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
AŞK - CİNSELLİK HABERLERİ  | 09.09.2019 09:43 | Son Güncelleme

Kadınların cinsel istekleri evlendikten sonra düşüşe geçiyor ancak erkeklerin isteğinde azalma olmuyor. Uzmanlarsa bu değişikliği oldukça önemli buluyor çünkü bu sorun boşanmaya bile neden olabiliyor.

Yeni yapılan bir çalışmaya göre kadınlar evlendikten sonra cinsel arzularını yitiriyor. Ancak, 400'den fazla yeni evlinin katıldığı araştırmaya erkeklerin isteğinde bir değişme yok.

ABD’li araştırmacılar, kadınların evliliklerin ilk 4 yılında cinsel dürtülerinin yüzde 16'ya düştüğünü saptadılar. Bu, çocuk sahibi olan çiftler için de geçerliydi.

Çalışmaya katılan çiftlere, cinsel istekleri, çocuk sahibi olma gibi aile koşullarında yapılan değişiklikler ve evliliklerindeki memnuniyet soruldu.

ERKEKTE DURUM DEĞİŞMİYOR

Sonuçlar, kadınların tutkuya duydukları iştahın evlilikten kısa süre sonra azaldığını ve düşmeye devam ettiğini, erkeklerde ise değişmeden kaldığını gösterdi.

Çalışmaya göre eşin cinsel arzusundaki uyumsuzluk ileride karşılıklı anlaşmazlıklara, tartışmalara ve sonunda boşanmalara yol açabildiği söyleniyor.

Florida Eyalet Üniversitesi'nden Psikologlara göre, kadınlar evlendikten sonra kendilerini daha çok güvende hissediyorlar bununla birlikte de ilişki içinde kur yapmayı önemsemiyorlar.

TEORİDE AŞK İYİ AMA...

Çalışma hakkında yapılan açıklamada, psikoterapist Phillip Hodson, 'Teoride aşk iyidir, ancak anahtar kişilik, aile ve diğer farklılıklar herhangi bir yeni ilişkide ortaya çıktığında pratikte karmaşıktır. Kadının cinselliği istememesine rağmen partnerini memnun etmek için ilişkiye girmesi halinde bundan zevk alması beklenemez. Kadınlar bu konuda destek alabilirler. Cinselliği görev gibi görmemek en önemli nokta' diye konuşuyor.

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