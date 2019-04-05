Kadınlar için çıplak uyumak iyi bir gece uykusunun anahtarı, ancak çorapla uyuduğunuz zaman!

Bilim insanları ‘sağlıklı bir vajina, sağlıklı bir cinsel hayat, kilo vermek, stresi azaltmak ve uyku kalitesini artırmak için pijamalarınızı atın’ açıklaması yapmıştı. Haftalar sonra buna bir de ‘çıplak uyuyun ama çoraplarınızı giyin’ maddesi eklendi.

Siz uyurken dolaşımınız değişir ve bu da birçok kişinin gece yarısı soğuk ayaklar nedeniyle uyanmasını sağlayabilir.

Bu yüzden ayaklarınızın hava alabilmesi için yün veya pamuktan yapılmış çoraplar giyilmesi gerektiği söyleniyor. Ucuz, sentetik çoraplarla uyumak, sadece terli ayaklarla uyanmanıza neden olacaktır.

Bilim adamları sıcaklığın ne kadar düşük olursa o kadar fazla kahverengi yağ üretildiğini önce farelerde buldu, daha sonra insanlarda keşfetti. Uyurken kahverengi yağ elde ederseniz, o kadar iyi insülin duyarlılığı elde edersiniz (bu, göbek yağını depolamanızın daha az olası olduğu anlamına gelir) - bunun sizin zayıflamanıza yardımcı olduğu iddia ediliyor.

Pijamaları bir kenara bırakın çünkü uzmanlara göre çıplak uyumak oldukça faydalı haberi için TIKLAYIN



