Kadınlar için en kolay ve en etkili öz savunma teknikleri

Umarız bu hareketleri hiç kullanmak zorunda kalmazsınız, ancak kendinizi tehdit altında hissederseniz bunları uygulayın.

SAVUNMASIZ YERLERİ EZBERLEYİN

En savunmasız noktaları biliyorsanız saldırganın ne kadar güçlü olduğu önemli değildir. Gözler, burun, boğaz, göğüs, dizler ve kasık en savunmasız noktalardır.

EN BASİT VE EN ETKİLİ HAMLE

Küçük parmağınızı ve yüzük parmağınızı bir elinizle, orta parmağınızı ve işaret parmağınızı diğeriyle tutun ve bilekleri ileri doğru bükün. Eğer saldırganın elini tutamıyorsanız köprücük kemiklerine işaret yüzük parmağınızla bastırın. Adem elması arasındaki bölgeye parmağınızla ya da yumrukla vurun. Bu hareketler saldırganı sersemletecek size kaçma fırsatı doğuracaktır.

Saldırı için en belirgin alan kasıktır. Tüm öz savunma kursları bu alandaki amaçları önerir. Hamleyi bu bölge yaparsanız saldırganın etkisiz hale gelmesini sağlayacak kaçmak için yeterli zamanı kazanacaksınız.

EĞER ÖNDEN SALDIRIYA UĞRARSANIZ

Eğer önden saldırıya uğradıysanız ve ellerinizi kaldıramıyorsanız, ellerinizi pelvisinizin önünde yumruk yapın. Bu, sizinle saldırgan arasında yeterli alanı sağlayacaktır. Sonra da alnınızı burnuna vurun. Daha sonra dizinizi bükün ve saldırganın kasığına vurun. Saldırganın uzaklaşmasını sağlayacaksınız.