Kadınlar iyi ya da kötü olsun eş seçimlerinde babalarından etkileniyorlar

Babalar ve Kızları Arasında: İlişkileri Güçlendirmek ve Yeniden İnşa Etmek adlı kitabında, psikolog Linda Nielsen, bir babanın çocuk hayatındaki varlığının etkisini anlatıyor.
Nielsen, ebeveynlerin kızlarının kararlarını, kariyerleri, kişisel zevkleri ve akademik performansları gibi konularda nasıl etkilediğini göstermeye çalışır. Özellikle bir babanın varlığının ya da yokluğunun, kızının gelecekte romantik ilişkileri hakkında yapacağı seçimleri nasıl etkileyebileceğini vurguluyor.
Nielsen, babasıyla hassas ve güvenli bir ilişki içinde olan bir kızın, samimi ve sadık bir eş seçme eğiliminde olduğunu açıklıyor. Sevgi dolu ebeveynlerin kadınlarında en yaygın özelliklerden biri bir karar verirkenki kararlılıklarıdır. Ve bu onlara güven getiriyor. Görüş bildirmekten veya kötü adayları reddetmekten korkmazlar.
Bir kız babasının sevgisini küçük yaşlardan itibaren algılayabilir, bu yüzden büyüdüğünde huzur dolu istikrarlı bir ilişki arayışında olabilir. Bu ergenlikte de az hata yapmalarını sağlayacaktır. Sürekli partner değiştirmektense bir tane düzgün partner olmaları tercihleridir.
EŞ SEÇİMİNİ OLUMSUZ ETKİLİYOR
Öte yandan, bir babanın olmayışı kızın karakterini olumsuz yönde etkiler. Babaları ile zayıf ve dengesiz bir ilişkiye sahip olanlar, onları daha fazla yüzleşmeye iten bir eş seçme olasılığı daha yüksektir. Güven eksikliği, yanlış kararlar vermede oldukça etkilidir.
Nielsen, babayı, fikirlerini daha net anlamak için ilginç ve kullanışlı bir metafor kullanarak kızlarının ilişkilerini nasıl etkilediğini açıklar. Psikolog, sağlıklı bir baba ilişkisine sahip olmayı tok karnına pazara gitneye benzetiyor. Bir şey satın alırken daha fazla sabır ve daha sağlıklı bir tavır sergiliyorsunuz. Öte yandan, kötü bir baba bağlantısı, aç karnına pazara gitmeye benziyor. Vücudunuz için iyi olup olmamasından bağımsız olarak sizi özendiren ilk şeyi satın alırsınız.
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