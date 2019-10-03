Kadınlar iyi ya da kötü olsun eş seçimlerinde babalarından etkileniyorlar

Babalar ve Kızları Arasında: İlişkileri Güçlendirmek ve Yeniden İnşa Etmek adlı kitabında, psikolog Linda Nielsen, bir babanın çocuk hayatındaki varlığının etkisini anlatıyor.

Nielsen, ebeveynlerin kızlarının kararlarını, kariyerleri, kişisel zevkleri ve akademik performansları gibi konularda nasıl etkilediğini göstermeye çalışır. Özellikle bir babanın varlığının ya da yokluğunun, kızının gelecekte romantik ilişkileri hakkında yapacağı seçimleri nasıl etkileyebileceğini vurguluyor.

Nielsen, babasıyla hassas ve güvenli bir ilişki içinde olan bir kızın, samimi ve sadık bir eş seçme eğiliminde olduğunu açıklıyor. Sevgi dolu ebeveynlerin kadınlarında en yaygın özelliklerden biri bir karar verirkenki kararlılıklarıdır. Ve bu onlara güven getiriyor. Görüş bildirmekten veya kötü adayları reddetmekten korkmazlar.

Bir kız babasının sevgisini küçük yaşlardan itibaren algılayabilir, bu yüzden büyüdüğünde huzur dolu istikrarlı bir ilişki arayışında olabilir. Bu ergenlikte de az hata yapmalarını sağlayacaktır. Sürekli partner değiştirmektense bir tane düzgün partner olmaları tercihleridir.