En Detaylı Orgazm Rehberi: Kadınlar Nasıl Orgazm Olur?

Orgazm nedir, cinsel uyarım ve zevkin doruk noktasında yaşanma durumudur. Aynı zamanda, beynin cinsel uyarıları oldukça yoğun bir şekilde alması sonucu, cinsel organların da bu uyarılara yanıt vermesi olarak da tarif edilebilir. Orgazm kadın ve erkekte farklı şekillerde yaşanır. Kimi kadın orgazmın ne demek olduğundan dahi habersizdir. Yapılan bir araştırmada 4000 kadından sadece üçte birinin orgazma ulaştığı tespit edilmiştir. Yani her cinsel ilişkide orgazm yaşayan kadınların sayısı onda bir oranındadır. Bazı toplumlarda orgazmın sadece erkekler için önemli olduğu düşünülse de, kadınlar için de en az erkekler için olduğu kadar önemlidir. Hem kadının hem de erkeğin beden ve ruh sağlığı açısından cinsel yaşamın önemi büyüktür. Ancak cinselliğin tabu olduğu ülkelerde, utanma duygusu, toplumsal kurallar ve doğru bilinen yanlışlar yüzünden, kadınlar cinsel yaşamlarında birçok sorunla karşılaşır. Cinselliği konuşamadıkları için de belki de hayatlarında hiç orgazmı yaşayamazlar ya da yaşasalar da o hissin orgazm olduğunun farkına varamazlar. Bu sebeple kadınların utanmadan ve çekinmeden önce kendi vücutlarını keşfederek “kadınlar orgazmı nasıl yaşar” sorusuna kendilerinin cevap vermesi gerekir.

Kadınlar Nasıl Orgazm Olur? Kadınların yaşadıkları orgazm da, erkeklerin yaşadıkları orgazma benzer. Kadınların vajinasında, erkeklerde oluşan sertleşmeye benzer bir kan akımı meydana gelir. Kadınlar orgazma nasıl ulaşır? Kadın cinsel anlamda uyarıldığında, klitorisinde sertleşme, vajinasında da ıslaklık oluşur. Orgazm yaşandığı esnada ise uterusun ve çevresindeki kasların ritmik bir şekilde kasıldığı görülür. Bu esnada beynin hipotalamus ve limbik sistemleri tahrik olmada rol oynarlar. Kasların gevşemesine ve kan akımının hızlanmasına bazı biyokimyasal maddeler yardımcı olur. Devreye giren bazı hormonlar da kadının cinsel fonksiyonlarını etkiler. Östrojen ve androjen hormonlarının, kadının cinselliğinde oldukça etkin rolleri vardır. Östojen hormonu, vajinanın hücresel devamlılığında ve kan akımında etkili olurken, Androjen hormonu da cinsel istek, cinsel tahrik ve orgazm olma konularında etkilidir. Kadınlar orgazm yaşadıkları esnada, nefes alıp verme sıklığı, kan basıncı ve kalp atım hızı artar. Aynı zamanda dudaklarda koyulaşma olur, göz pupilleri büyür, klitoris sertleşir ve ıslanır, göğüs uçları dikleşir. Heyecanın ve cinsel hazzın artmasıyla birlikte deri kızarır ve terleme görülür. Erkeklerin penislerinin sertleşmesi ve büyümesi gibi, kadınların da klitorisleri, büyük dudak kısımları, vajina ve pelvik organlar genişler ve büyür.

Peki kadınlar kaç dakikada orgazma ulaşır? Erkekler gibi kısa sürede orgazma ulaşamayan kadınların, orgazma ulaşma süresi genellikle 10 dakikaya kadar uzayabiliyor. Bunun sebebi ise; erkek ve kadın anatomisinin farklı olması, cinsel damarlar, hormonlar, cinsel sinirler ve pelvik bölge kas yapısının farklı olmasıdır. Kadınların orgazma ulaşmaları daha zor olduğu için, eşlerine de büyük görevler düşüyor, çünkü yetersiz uyarılma da kadınların orgazm olmasını zorlaştırıyor. Erkekler sadece kendi hazlarını düşünmemeli, kadının da bu cinsel birleşmeden zevk almasına önem vermelidir. Kadın Orgazmının Çeşitleri Nelerdir? Kadının vücudunda pek çok erojen bölge bulunur. Kadınlar orgazmı vajinal ve klitoral orgazm olarak iki şekilde yaşar. Klitoris ve çevresindeki bölgeler oldukça duyarlıdır. Klitorisin fiziksel tek fonksiyonu, kadına cinsel zevk vermektir. Pek çok kadın, klitoral orgazmın en yoğun yaşanan ve en zevk veren orgazm olduğunu söyler, vajinal orgazma ulaşmanınsa daha zor olduğuna inanırlar. Bir orgazmın diğerine göre daha iyi olduğunu söylemek pek mümkün değildir.

Her iki orgazm da farklı şekillerde zevk almayı sağlar. Her orgazm kadından kadına farklılık gösterebilir ve birini diğerine tercih edebilir. Bu durumda da erkek, kadının hoşlandığı şekilde davranarak onun isteklerine göre hareket etmeli ve onu orgazma ulaştırmalıdır. Kadın cinselliğinde en önemli nokta, vajina değil klitoris'tir. Kadınlar için en hassas bölge olarak nitelendirilen klitoris, binlerce sinir lifi içerir ve klitoris, kadın cinselliğinin beyinden sonraki merkezi olarak kabul edilir. Klitoris hakkında bilgi sahibi olmayan çiftler de orgazm sorunu ve boşalma problemleriyle hekime başvururlar. Sanıldığının aksine kadının boşalmasında, erkekteki gibi meni çıkışı olmaz. Kadınlar nasıl boşalır? Kadının boşalması sübjektif bir olaydır. Bu durumun bilinmemesi; erkeğin, partnerinin boşalmasıyla ilgili bir problem yaşadığını zannetmesine neden olur. Kadın orgazmı ve boşalmasında, vücudun verdiği tepkiler dikkate alınmalıdır çünkü kadının boşalma esnasında, kalp atımı ve nefes alış verişi hızlanır, vücudunda ve pelvik kaslarında istemsiz kasılmalar meydana gelir ve bedeninde kızarmalar görülür. Kadın bu şekilde orgazm yaşar. Orgazm yaşamanın vücut için oldukça fazla faydası vardır.

Orgazm olmanın faydaları nelerdir? Bedensel ve ruhsal yönden rahatlama sağlar.

Stresi azaltır.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Uyku kalitesini artırır.

Cildi güzelleştirir aynı zamanda kişinin kendini değerli hissetmesini sağlar ve partneriyle olan ilişkisini güçlendirir.

Ağrı eşiğini yükseltir.

Kalp hastalıklarına karşı korur. Ayrıca doğal bir spordur ve seratonin hormonunu artırarak, mutlu hissetmeyi sağlar. Kadınlarda Görülen Cinsel Problemler ve Çözüm Yolları Kadınların en sık yaşadığı cinsel problemlerin başında, cinsel isteksizlik ve orgazm bozuklukları gelir. Evlilikleri ciddi anlamda tehdit eden en önemli rahatsızlıklardan biri de vajinismus'tur. Kadınlar en sık bu problem sebebiyle doktora başvururlar. Vajinismus problemi çözülemezse, evlilikler ciddi anlamda riske girer ve bu durum boşanmalara kadar gidebilir. Her 10 kadından birinde vajinismus ve disparoni denilen ağrılı cinsel ilişki görülür. Kadınlarda orgazm-boşalma problemleri ve cinsel isteksizliğe de %40 oranında rastlanır. Cinsel isteksizlik sorunları da mutsuz evliliklerin oluşmasına neden olsa da, bu durum kadının varoluşuna ters olduğu için ve kadının toplumdaki rolü göz önünde bulundurulduğunda, yetersiz kadın algısını oluşturur. Kadınların son dönemlerde, yaşamlarında öncelik verdiği konular iş ve kariyer hedefleri olduğu için, cinsellik ikinci plana atılır ve bu durum da cinsel işlev bozukluklarına sebep olur.