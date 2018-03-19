Kadınlar neden aldatır?

Mutlu ilişkilerin önündeki en büyük tehdit karşımıza aldatma olarak çıkar. Aldatmanın erkeği kadını olmaz, ayrım yapmak ta pek doğru değil, ancak aldatmada en çok sorulan ve merak edilen kimin aldattığıdır.

Günümüz ilişkilerinin çok sık karşılaştığı aldatma kişiden kişiye göre değişir. Ama biz bugün kadınların neden aldattığı üzerinde duracağız. Evlilik tarihi kadar eski aldatma tarihi olduğunu bilerek, kadınların neden aldattığı, altında yatan nedenlerin ne olduğu, mutlu birlikteliğin önündeki engelleri anlatacağız.

Kadınlar daha az aldatır

Aldatma insanda olabilen bir özelliktir. Yapılan araştırmalara göre, kadınlar, genetik özellikleri, toplumsal yargılar ve baskılanmalarından dolayı erkeklerden daha az aldatırlar. Ancak bu işi erkeklere göre daha gizli yaptıklarından aldatma oranları gerçekçi şekilde kamuoyuna yansımaz. Hastalıkları, kişilik patolojilerini bir kenara bırakırsak; kadının aldatmasındaki en büyük etmen sevgi ve ilgi eksikliğidir.

Yine araştırmalara göre erkekler kadınlardan daha fazla aldatıyor. Ancak toplumsal yapı erkeğin aldatmasına karşı daha toleranslı davranırken kadınların aldatmasına bu kadar hoşgörüyle yaklaşılmıyor. Çoğu zaman erkeklerin aldatması bir övünme meselesi haline gelirken, kadınların aldatması ise daha çok gizli kalması yönündedir.