Kadınlar Neden Aldatır? Aldatan Kadın Nasıl Anlaşılır?

Kadın neden aldatma yolunu seçer? Evlilikte sadakatsizlik konusu en az evliliğin tarihi kadar eskiye dayanıyor. İnsanoğlunun var olduğu her yerde kaliteli ve saygın düzeyde ilerlemeye devam eden ilişkilerle birlikte sorunlu birçok ilişki de yaşanmıyor değil. Bu sorunların temelin yatan sebeplerden biri ise şüphesiz bireyler arasındaki güven konusu. Evlilik ilişkisinin en ciddi düşmanlarından biri olarak baş göstermeye devam eden bu sorun, son zamanlarda hayrete düşürecek sayıda çiftin arasında yaşanıyor. Kadının Aldatma Nedenleri 1. Yanlış alınmış kararlar Evlilik en başında kadının beklenti ve istekleri doğrultusunda, uygun şekilde kurulmamış olabilir. Hepimizin bildiği üzere bu, toplumumuzda çok sık rastladığımız bir durumdur. Belki de kadının eşiyle evlenmeden önce sevdiği veya hoşlandığı başka bir eş adayı vardı ama ailesi o kişiyi kızlarına uygun görmedi. Veya kadın aklında kimse olmamasına rağmen eşine hem fiziken hem ruhen ısınamadı. E bu durumda kadının ilerleyen zamanlarda gerçek aşkı aramak, gençken yaşamadığı bazı duyguları gelecek yaşlarda yaşamak amacıyla aldatmasına şaşmamalı.

2. Çalışma ortamındaki ilişki boyutu Kadın ve erkeğin eşit koşullar altında yaşamını sürdürdüğü toplum düzeninde elbette ki kadınlar da iş hayatında erkekler kadar varlar. Evinde yeteri kadar ilgi ve şefkat görmeyen çalışan kadınlar kurdukları iş arkadaşlıklarını zamanla duygusal bir boyuta taşıma teşebbüsünde olabiliyor. Tabii ki çalışan her kadın eşini aldatıyor olamaz, sadece kendi iç sıkıntılarını ve eksikliklerini yakın çevresindeki erkeklerle teselli etmeye çalışan kadınlar aldatır. 3. Kendine özen göstermeyen bir eş Kocasını aldatan kadınların ortak özelliklerinden biri de eşlerinin bakımsız olduğu hakkında düşünceleri. Sık sık duş alan, kendine bakan ve hijyen boyutunda yeteri kadar titizlik gösteren erkeklerin her zaman bir adım önde olduğu sugötürmez bir gerçek. Yani giyim kuşamıyla ilgilenmeyen, ter kokan, saçı başı dağınık bir şekilde gezen erkekler daha kolay aldatılıyor. 4. Duygu eksilmesi Eşiyle yaşadığı evliliğe karşı beslediği heyecanı kaybettiğini düşünen kadın aldatabilir. Aslında düşünüldüğünde hiçbir ilişki, hiçbir evlilik ilk zamanların duygusal hazzını ve heyecanını veremez elbette. İlk günlerin adrenalin dolu anları sonsuza dek sürmez, süremez. Ama birçok olumsuzlukla birlikte yaşanan bu durum ilişkinin artık rutinleşip alışkanlığa dönüşmesine sebep oluyorsa kadın da evden ve eşinden uzaklaşabilir.

5. Sıradanlıktan sıkılmak Sıradanlık ve monotonluktan şikayetçi olan kadınlar aldatabilir. Evliliklerde zaman zaman değişiklikler ve farklılıklar ortaya koymanın ne denli faydalı olduğu konusunda bu sebepten ötürü biten ilişkiler birer sağlama olabilir. Evliliğin içerisinde eğlenceli ve renkli adımlar atmanın kime ne zararı olabilir ki? 6. Özel hayattaki olumsuzluklar Eşiyle birlikte özel yaşantısında mutlu hissetmeyen kadınlar aldatabilir. Eşinin iyi bir baba, iyi bir arkadaş ve iyi bir eş olduğunu bilse de mahremiyet açısından mutlu olmayan kadın çareyi evin dışında arayabiliyor. 7. İlgi eksikliği ve iletişim problemleri Kadın, eşinden yeteri kadar ilgi görmediğinde aldatabilir. Evlilikte yıllar geçtikçe bireyler arasındaki iletişim azalmaya başlar ve bu durumda eşler birbirlerine karşı olan ilgilerini yitirebilirler. Eşinden güzel sözler duymayan, kibarlıklar, jestler, iltifatlar görmeyen kadın, kendisine iltifatlar yağdıracak, kadın olduğunu yoğun bir şekilde hissettirecek, güzel sözler söyleyecek erkeği bulduğunu düşündüğünde o kişiye yönelebiliyor. 8. Heyecan arayışı Kendine yeni ve taze bir aşk bulmak isteyen kadın aldatabilir. Eşini çok iyi bir baba olarak görse de bir erkek olarak ona karşı ilgisi azalan kadın yeni bir aşk aramak amacında olabiliyor. Bir daha böylesine iyi bir adam bulamayacağını düşünen bu kadın, boşanmayı tercih etmiyor, yalnızca heyecan aramak amacıyla aldatıyor.

9. Daha farklı bir yaşantı arzusu Kadın, içinde yaşadığı sınırlı hayattan, kabuğundan çıkmak, yeni hayat yaşamak için aldatabilir. 10. Gizemli ilişkiler Adrenalin, macera olsun diye eşini aldatan kadınlar da var pek tabii. Eşlerini sevmekten yana bir sorunu olmayan bu kadınlar, gizemli bir kaçamak olsun diye aldatma işine girişiyorlar. Huzurları yerinde ama hayatlarına macera katma peşindeler. Bu da seven kadın neden aldatır sorusuna bir yönden yanıt olabilir. Kadının Aldattığına Dair Belirtiler Aldatan kadınların büyük bir çoğunluğu çok ince düşünür, dikkatlidir ve ardında delil bırakmaz. Gittiği yerler hakkında konuşurken yalan söylediğini belli etmez, cep telefonunu saklamaya yeltenmez, üzerinde iz veya koku bırakmaz. Aldatılan bir erkeğin aldatıldığını anlamasının en kolay yolu eşinin hareketlerini ve davranışlarını izleyip yakalamaktır. Kadınlar kocalarını kimlerle aldatır, aldatan kadın nasıl yakalanır konularına değinmek gerekirse; 1. Kontrolsüz sinir hali Çiftlerin aralarında konuştukları her şey rahatsızlık vermeye başlar, sık sık kavgalar meydana gelir. Bu tartışmalar sonucunda eski sorunlar da kırıcı bir dille gündeme gelir. Bu kavgaların altında kadının eşinden gizlediği sevgilisine yönelme sebebi konusunda kendi vicdanına eşinin suçlu olduğunu kabul ettirme ve ispatlama arzusu yatar.

2. Aşırı kontrol isteği Aldatmadığını belli etmemek için aşırı davranışlar sergileyen kadın, eşini kontrol altına alıp sınırlama çalışır. Konuştuğu kişileri, gittiği her yeri sorgulamaya başlar. "Sen beni aldatıyor musun yoksa?" gibi sorular sorarak kendi açığını gizlemeye çalışır. 3. İlgi azalması Kadının aldatmasına sebep olan şey çoğunlukla başka bir yolla yaşanan aşktır. Artık eşi ya da sevgilisiyle eskisi kadar vakit geçirmez, ilgilenmez. Evliyse evde yalnız başına zaman geçirmek ister, eşiyle olan paylaşımını ve iletişimini azaltır. Evli değilse, buluşmamak için bahaneler arar veya buluşmaları azaltmak için çaba gösterir. 4. Beğenmeme ve küçük görme durumu Sevgilisinin veya eşinin daha önce çok beğenmiş olduğu davranışlarını, özelliklerini artık beğenmemeye başlar. Devamlı burun kıvırır, küçümser. Hatalarını takip eder ve yakalar. Bunları yüzüne vurmaya çalışır. Çünkü bu kişiyi hayatındaki ikinci erkekle kıyaslamaya başlamıştır. 5. İletişim kopukluğu Düşünülen kişi, bir başkası olduğundan dolayı sohbetlerini en alt düzeyde tutmaya başlar. Sevgilisi ya da eşi sohbet konusu açmaya çalıştığında da kısa kesmeye çalışır. Bunun bir sebebi de sohbet esnasında ağzından gizli bir şey kaçırma korkusudur. Bu da kadının aldatma belirtileri arasında sıkça karşılaşılan durumdur.