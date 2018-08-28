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Kadınlar neden seksi selfie paylaşıyor? Sebebine çok şaşıracaksınız

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 28.08.2018 10:51 | Son Güncelleme

New South Wales Üniversitesi Evrim ve Ekoloji Araştırma Merkezi selfie ile ilgili yaptığı araştırmayla dikkatleri üzerine çekti.

PNAS'ta yayımlanan bir araştırmada, seksi selfie paylaşımlarının kökenine inildi ve ortaya ilginç bir sonuç çıktı. Konunun evrimle alakasına dikkat çeken uzmanlar bakın neler söyledi...

Seksi selfie'nin sırrı bakın neymiş

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Dünyanın en önde gelen akademik jurnallerinden olan PNAS'ta yayımlanan bir araştırmada, New South Wales Üniversitesi Evrim ve Ekoloji Araştırma Merkezi dikkat çeken sonuçlara ulaşıldı.
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Evrim Ağacı’nda yer alan habere göre Melbourne Üniversitesi Psikoloji Bölümü ve yine Melbourne Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden bilim insanları, 113 ülkeden on binlerce halka açık selfie'yi analiz etti.
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Araştırmacılar özellikle de "ateşli" veya "seksi" gibi etiketlerle işaretlenmiş olan özçekimlere odaklandılar. Araştırmanın başyazarı Dr. Khandis Blake sonuçları şöyle analiz ediyor:
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“Bu tarz özçekimlerin en yüksek olduğu yerlere baktık. Modern psikolojide kadınların kendi görünümleriyle en çok ilgilendikleri yerlerin ataerkil baskıların en yüksek olduğu yerler olduğu gösterilmiştir.
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Yani kadınların fiziksel görünümlerine diğer özelliklerinden daha fazla değer verilen yerlerde kadınlar da kendilerine daha çok bakmaya meyletmektedirler. Bu argümana göre eğer bir yerde seksüalizasyon (cinselleştirme) varsa, orada cinsel eşitsizlikten doğan zayıflık vardır.”
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Buna bağlı olarak araştırmacılar, erkek egemenliğin yüksek olduğu ve kadınların cinsel nesne olarak görüldüğü yerlerde seksi selfie çekme oranlarının daha yüksek olacağını düşünüyorlardı; ancak veri analizi çok daha ilginç bir sonucu ortaya koydu:
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Erkek egemenliğinden ziyade, ekonomik eşitsizliğin (gelir eşitsizliğinin) daha yüksek olduğu veya arttığı bölgelerde kadınlar seksi özçekimlere daha fazla zaman ayırıyordu! Dr. Blake şöyle anlatıyor:
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“Beklentimiz aksine bulduğumuz, ekonomik eşitsizliğin giderek arttığı yerlerde kadınların internete daha fazla seksi özçekim yükledikleri yönündeydi.
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Erkeklerin daha fazla toplumsal güce sahip olduğu veya cinsiyet eşitsizliğinin belirgin olduğu yerlerde değil.”
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